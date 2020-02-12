"Okul İklimi Değerlendirme ve Geliştirme Projesi" yaygınlaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Okul İklimi Değerlendirme ve Geliştirme Projesi' yaygınlaşıyor - Son Dakika

"Okul İklimi Değerlendirme ve Geliştirme Projesi" yaygınlaşıyor

6 saat önce

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün Sabancı Vakfı ile Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'de başlattığı "Okul İklimi Değerlendirme ve Geliştirme Projesi", Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de hayata geçirilecek.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün Sabancı Vakfı ile Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'de başlattığı "Okul İklimi Değerlendirme ve Geliştirme Projesi", Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de hayata geçirilecek.

İstanbul İl Mili Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sabancı Vakfı ile Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'de başlatılan Okul İklimi Değerlendirme ve Geliştirme Projesi yaygınlaşıyor.

Projeyi, Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de hayata geçirmek amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve Kalkınma Atölyesi Genel Sekreteri Ertan Karabıyık'ın katılımıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Levent Yazıcı, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nin okulları çok yönlü şekilde geliştirmeyi hedeflediğini hatırlatarak, okul ikliminin kurum içindeki ve dışındaki paydaşların bağlarını tüm boyutlarıyla ortaya koyan bir anlamı olduğunu belirtti.

Yazıcı, "Birçok araştırmadan elde edilen bulgulardan hareketle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, okul, öğrenci, veli, öğretmen ve tüm paydaşlar arasındaki güçlü iş birliği, olumlu bir okul iklimi oluşturmak bakımından önemlidir. Okul iklimini geliştirmek için 2023 Eğitim Vizyonumuz doğrultusundaki çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan da iki yıl önce Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde uygulanan proje kapsamında elde edilen çıktılar incelendiğinde, öğrencilerin inisiyatif alma, güven, aidiyet, ilişki ve saygı gibi mekanizmalarının geliştiğini, öğretmenlerin motivasyonlarının arttığını ve tüm paydaşların fikirlerini özgürce ifade edebilmelerine, öğrenci ve öğretmenler arasındaki ilişkilerin güçlenmesine destek olduğunu gördüklerini kaydetti.

İmza töreninde, kurumdaki tüm paydaşların tutumlarını, davranışlarını, birbirleriyle ilişkilenme şekillerini etkileyen mekanizmaların göstergesi ve kurumun kalitesi olarak özetlenen okul iklimi modelinin akademik başarıya önemli katkı sunduğu vurgulandı.

Anadolu Lisesi, Sabancı Vakfı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:20 Kaynak: AA
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