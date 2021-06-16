Okul inşaatında feci kaza! Çöken iskele sonucu 2 kardeş can verdi - Son Dakika

Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, 1922'nci Sokak'ta yapımı devam eden ilkokul ve ortaokul inşaatının 5'inci katında kurulan iskele, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

İSKELE ÇÖKÜNCE İKİ KARDEŞ YERE ÇAKILDI

İskelede çalışan kalıp ustaları 47 yaşındaki Şaban ve 51 yaşındaki Mustafa Tınış, çökme sonucu düştü. Gürültüyü duyan diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Tınış kardeşlerin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis bölgede güvenlik önlemi aldı, olaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında müteahhidin ifadesine başvurdu. Ordu'nun Kumru ilçesi Karacalar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Tınış kardeşlerin, memleketlerinde toprağa verileceği öğrenildi.