Son Dakika Haberleri: Okul inşaatında yeni tarihi eserler ortaya çıktı
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Okul inşaatında yeni tarihi eserler ortaya çıktı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde temel hafriyatında Roma dönemine ait mezar taşı bulunmasının ardından durdurulan okul inşaatı yeniden başladı.

Okul inşaatında yeni tarihi eserler ortaya çıktı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde temel hafriyatında Roma dönemine ait mezar taşı bulunmasının ardından durdurulan okul inşaatı yeniden başladı. Ancak yine Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen eserler ortaya çıktı.

Yenice Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından Yeniceköy Mahallesi'ne yaptırılacak olan 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulunun temel hafriyatında kepçe büyük bir taşa çarptı. Çıkarılan topraklar kamyona yüklenerek yan tarafa boşatıldı. Bu sırada durumu fark eden dernek yetkilileri, toprağın boşatıldığı alandaki taşı çıkardı. Daha sonra durum yetkililere bildirildi. Gelen jandarma ekipleri Roma devrine ait mezar taşını karakola götürdü. Ekipler Bursa İl Kültür Müdürlüğüne haber verdi. Bunun üzerine kazı yapılan alanda çalışmalar durduruldu.

Öte yandan Bursa Arkeoloji Müzesinden yetkililer okula geldi. Yapılan kazılarda Roma dönemine ait yeni eserler ortaya çıktı. Bunun üzerine yetkililer kazı çalışmalarını durdurarak bölgede insan gücüyle çalışma yapma kararı verdi. Çalışmaların genel müdürlükle yapılacak görüşmeler neticesinde başlayacağı öğrenildi. Öte yandan inşaat alanında jandarma ekipleri tedbir aldı. Okulu yaptıran hayırseverler, kazının bir an önce yapılarak inşaata başlanmasını istedi.

(Seyfettin Aras/İHA)

İnegöl, Bursa, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:55 Kaynak: İHA
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