Okul kablolarını çalmak isteyen hırsızlara suçüstü - Son Dakika

Gaziantep'te bir okulun havalandırma borularını ve bakır kablolarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Olay, Şehitkamil ilçesi Çakmak Mahallesinde bulunan bir okulda gerçekleşti. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulun havalandırma ve bakır kablolarını çalmaya çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:06 - Kaynak: İHA
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