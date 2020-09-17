Okul, kamu kurumlarına el dezenfektanı hediye etti - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen ayaklı el dezenfektan standı kamu kurumlarına hediye edildi.

Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sezgin İnam; Kaymakamlık, Çaycuma Devlet Hastanesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne verilmek üzere 5 adet ayaklı el dezenfektan standını hediye etti.

Kaymakam Muharrem Coşgun dolayı okul yönetime teşekkür ederken; "Emeği geçen herkesi tebrik ederiz. Gayet güzel olmuş. İnşallah pandemi ile mücadelede faydalı olur. Üzerimize düşen bir görev olursa da her zaman okulumuzun yanındayız" dedi.

Okul Müdür Yardımcısı ve Mobilya İç Mekan Tasarım Öğretmeni Durmuş Üçer ise şunları söyledi; "Pandeminin ilk başladığı dönemlerde bizler siperlik de yaparak hastanemize teslim etmiştik. Dezenfektanda resmi kurumlarda zorunlu hale gelince bizde okul olarak üretmeye karar verdik. Öğretmen-öğrenci işbirliği ile üretiyoruz. Önce okullarımıza verdik. Sipariş üzerine pedallı ve pedalsız olarak el dezenfektan standı üretmeye devam edeceğiz" dedi. - ZONGULDAK