Okul kantinin uçan çatısı öğrenciyi yaraladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Okul kantinin uçan çatısı öğrenciyi yaraladı - Son Dakika

Okul kantinin uçan çatısı öğrenciyi yaraladı

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir okul kantininin çatısını uçurdu.

Okul kantinin uçan çatısı öğrenciyi yaraladı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir okul kantininin çatısını uçurdu. Binadan kopan çatı okul bahçesine uçarken bir öğrenci yaralandı, bir otomobil de çatının altında kaldı.


Edinilen bilgiye göre, saat 16.45 sıralarında şiddetlenen rüzgar, Zaferiye Mahallesi'nde eğitim hayatını sürdüren Bekir Sacide Filiz Keleşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan kantinin çatısını uçurdu. Binadan tamamen ayrılan kantin çatısı, okulun bahçesinde park halinde bulunan bir öğretmene ait otomobile zarar verirken, o esnada kantine gitmek isteyen Seda K. (15) isimli öğrenciyi de yaraladı. Çatının uçtuğunu ve öğrencinin yaralandığını gören okul idaresi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar edilmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık personeli, yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Öte yandan okul bahçesine uçarak park halindeki bir otomobilin üstüne düşen çatı, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu kaldırıldı. Şans eseri otomobilde kimse bulunmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:32 Kaynak: İHA
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