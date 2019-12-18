Okul kantininde pide ve lahmacun yiyen 18 öğrenci zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okul kantininde pide ve lahmacun yiyen 18 öğrenci zehirlendi - Son Dakika

Okul kantininde pide ve lahmacun yiyen 18 öğrenci zehirlendi

6 saat önce

Okul kantininde pide ve lahmacun yiyen 18 öğrenci zehirlendiZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, okul kantininde satılan pide ve lahmacundan yiyen 18 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.

Okul kantininde pide ve lahmacun yiyen 18 öğrenci zehirlendi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, okul kantininde satılan pide ve lahmacundan yiyen 18 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.

İsmet İnönü Ortaokulu'nda, iddiaya göre okul kantininde satılan pide ve lahmacundan yiyen 18 öğrencide, akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Öğrenciler, aileleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İlk olarak taburcu edilen 8 öğrenci, aileleri ile birlikte ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

Kantin işletmecisi K.B.'nin ifadesi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Okul kantininde pide ve lahmacun yiyen 18 öğrenci zehirlendi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adıyaman Belediyesi, film izleyemeyen çocuklar için tırın içini sinema salonuna çevirdi
Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı TÜİK'in asgari ücret önerisine sendikalardan ilk tepki: Beklentimizin çok altında

Son Dakika Haberleri
06:20 Endonezya'dan Çin'e Uygur konusunda şeffaflık çağrısı - Son Dakika
06:10 Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
06:03 OTO KAPORTA ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGINDA 2 YAVRU KÖPEK ÖLDÜ - Son Dakika
06:03 Oto kaporta atölyesinde çıkan yangında 2 yavru köpek öldü - Son Dakika
06:00 Ankara'da mobilya imalathanesinde yangın: 1 yaralı - Son Dakika
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 06:49:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Okul kantininde pide ve lahmacun yiyen 18 öğrenci zehirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]