Okul kantininde pide ve lahmacun yiyen 18 öğrenci zehirlendi - Son Dakika

Okul kantininde pide ve lahmacun yiyen 18 öğrenci zehirlendi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, okul kantininde satılan pide ve lahmacundan yiyen 18 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.

İsmet İnönü Ortaokulu'nda, iddiaya göre okul kantininde satılan pide ve lahmacundan yiyen 18 öğrencide, akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Öğrenciler, aileleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İlk olarak taburcu edilen 8 öğrenci, aileleri ile birlikte ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

Kantin işletmecisi K.B.'nin ifadesi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.