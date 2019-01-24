Okul Kantininde Üzerine Kaynar Su Dökülen Öğrencinin Davasında Karar

İzmir'in Çeşme ilçesinde kantin işletmecisi çift ve okul müdürü, öğrencinin üzerine semaverdeki kaynar su dökülerek yaralanmasına sebep oldukları gerekçesiyle 11 ay 20 gün ile 16 ay 20 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde kantin işletmecisi çift ve okul müdürü, öğrencinin üzerine semaverdeki kaynar su dökülerek yaralanmasına sebep oldukları gerekçesiyle 11 ay 20 gün ile 16 ay 20 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.



Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesinde 4 Aralık 2018'de görülen davanın gerekçeli kararında sanık ve müşteki ifadelerine yer verildi.



Tutuksuz sanık Mehmet Kemal V, 1999 yılından beri kantin işlettiğini, iyi niyetinin kurbanı olduğunu, çocuklarla iletişiminin herkes tarafından bilindiğini kaydederek, beraat talebinde bulundu.



Tutuksuz sanık Derya V. ise kantinde eşine yardım ettiğini belirterek, hakkındaki suçlamaları reddetti.



Tutuksuz yargılanan okul müdürü Meral D. de mağdur çocuğun annesinin okulda öğretmenlik yaptığını ve olay günü çocuğunu kantinde bırakarak hastaneye gittiğini iddia ederek, "Çocuğu tek başına 'kantin işleten sanıklar ilgilenir' diye okulda bırakmış. Hatta ilgilenmelerini de ona söylemiş." ifadelerini kullandı.



Yaralanan öğrenci A.T.K'nin babası, olayla ilgili sorumlu herkesten şikayetçi olduklarını ifade etti.



Bilirkişi raporunda okul müdürü Meral D'nin ilgili yönetmelik gereği kantin için gerekli risk analizini yaptırmadığından asli kusurlu, kantin işletmecileri Mehmet Kemal V. ve eşi Derya V'nin de mutfağın kapısını kilitli tutmadıkları ve mağdurun girmesine göz yumdukları, bu sebeple dikkatsiz ve tedbirsiz davranarak kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu oldukları kanaatine varıldığı belirtildi.



Hakim, okul müdürü Meral D. ve kantin işletmecisi Mehmet Kemal V'nin 16 ay 20 gün, sanık Derya V'nin de 11 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.



Olay



Çeşme ilçesinde 2015 yılında 11 yaşındaki öğrenci A.T.K, okul kantininde bulunan semaverdeki kaynar suyun üzerine dökülmesi sonucu yaralanmış, vücudunun büyük bölümünde doku kayıpları meydana gelmişti.



Okul müdürü ve 2 kantin işletmecisi hakkında "taksirle yaralamaya neden olma" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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