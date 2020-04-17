Okul kantinindeki bütün ürünleri satın alıp evlerindeki öğrencilerine dağıttılar - Son Dakika
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Okul kantinindeki bütün ürünleri satın alıp evlerindeki öğrencilerine dağıttılar

6 saat önce

Bilecik'te bir grup öğretmen okul kantininden bütün ürünleri satın alarak, oluşturdukları paketleri ev ev dolaşarak öğrencilerin verdiler.

Okul kantinindeki bütün ürünleri satın alıp evlerindeki öğrencilerine dağıttılar, System.String[]

Bilecik'te bir grup öğretmen okul kantininden bütün ürünleri satın alarak, oluşturdukları paketleri ev ev dolaşarak öğrencilerin verdiler. Çikolata, resim defteri ve benzeri şeylerin yanında bizzat kaleme aldıkları mektupları da vermeyi unutmadılar.


Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde eğitim veren Vezirhan İlk ve Ortaokulu öğretmenleri örnek bir çalışmaya imza attı. Bu olumsuz süreçte öğrencilerine moral vermek ve destek olmak amacıyla öğretmenler yazdıkları mektuplarla birlikte okul kantinindeki bütün ürünleri satın alıp paketleyerek öğrencilerin evlerine tek tek giderek ilettiler. Bu çalışmayla birlikte, öğrencilerin duyduğu mutluluğun yüzlerine yansırken, mektupları okuduktan sonra ise içlerini bir hüzün kapladı.


Öğretmenlerin öğrencilere yazdığı mektup, "Sevgili öğrenciler, okul ve öğretmen, öğrenciyle anlam bulur. Okul dediğimiz dört duvar, öğrencilerin şen kahkalarıyla okul olur. Bizim sizden, sizin de bizden ayrı kaldığı bugünlerde öğretmenleriniz olarak sizleri hiçbir zaman unutmadığımızı bilmenizi isteriz. Bir öğretmen şartlar ne olursa olsun öğrencisinin geleceğini, yarınını kendi hayatından üstün tutar. Bu günler geçecek, biz yine sizlerle beraber olacağız. Sizler bahçede özgürce koşup oynayacaksınız. Unutmayalım beraber olmak için ayrı kalıyoruz. Değerli öğrencilerimiz, bilmektesiniz ki bu salgın hastalık en çok yaşlılarımızı etkilemektedir. Bizler 'Evde Kal' anlayışına mutlak surette uymalıyız. Çünkü taşıyıcı olup hastalığı onlara geçirebiliriz. Yaşlılar, bizim kültürümüzde çok büyük bir öneme sahiptirler. Onlar sözün en hikmetlisini söylerler, yaşamın tüm tecrübelerinin birikmiş halidirler. Ailede ilk söz hakkı onlarındır, danışılacak ilk kişi onlardır. Saçları beyaza karışmak, sakalı ağarmak olgunluk simgesidir. Sevgili öğrenciler, evde kalınız. Anne babanızla kıymetli vakitler geçiriniz, kardeşlerinizle oynayınız. Öğretmenlerinizi takipte kalınız, kitap okuyunuz. Temizliğe çok dikkat ediniz. Bizim kültürümüzde büyüğe saygı ve temizlik çok önemlidir. Bu hastalığın da önemli noktası budur. Bizde de bu iki önemli haslet bulunmaktadır. Öğrenmenin gerçekleştiği her ortam okuldur ve öğrenilecekler, ders kitaplarındaki bilgilerden ibaret değildir. Evlerde olmanız hayata karışmanıza engel değil. Kendi ellerinizle yaptığınız yemeğin tadı bambaşka olacak, pencere önünde sizin ilginizle büyüyen çiçek size neşe ve umut verecek. Akşamları çay eşliğinde büyüklerinizle yaptığınız sohbette, hayatın insana pek çok zorluklar getirdiğini ancak bunlara rağmen yine de zor günlerin yerini güzel ve aydınlık günlere bıraktığını eminiz ki işiteceksiniz. Hayat karşımıza hep zıtlıklar ile çıkar. Gece olmasa gündüz bir anlam bulmaz. Zorluklar olmasa; birlik olmanın, bir başkasını kendinden önce düşünmenin, iyiliğin, kardeşliğin ve güzel günlerin tek başına bir anlamı ve tadı olmaz. Değerli öğrencilerimiz, evde kalarak günlük tutunuz. Bugünler için tarihe not düşünüz. Bugünleri anlatan kompozisyon yazınız. Unutmayınız aileniz, büyükleriniz, öğretmenleriniz hep sizinledir. Sizi hiç yalnız bırakmayacağız. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalınız" ifadeleri yer aldı. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 01:56 Kaynak: İHA

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