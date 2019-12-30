Okul kantininden döner bıçağını çaldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okul kantininden döner bıçağını çaldılar - Son Dakika

Okul kantininden döner bıçağını çaldılar

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, lisenin kantinine giren hırsızlar, para bulamayınca döner bıçağını çaldı.

Okul kantininden döner bıçağını çaldılar, System.String[]

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, lisenin kantinine giren hırsızlar, para bulamayınca döner bıçağını çaldı.

Olay, Gölcük'e bağlı Dumlupınar Mahallesi'ndeki Gölcük İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. Bu sabah kantine gelen çalışanlar, penceresinin açık olduğunu fark etti. Kasada para olmadığını bilen çalışanlar, yaptıkları kontrolde, döner bıçağı ile döner tezgahının bir parçasının yerinde olmadığını belirledi. Bunun üzerine okul idaresince polise haber verildi. İhbarla okula gelen polis ekipleri, kantinde inceleme yaptı. Polis, hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.


Dumlupınar, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:03 Kaynak: DHA
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