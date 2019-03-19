Son Dakika Haberleri: Okul Kantininden Hırsızlık Yapan Şahıslar Tutuklandı

Okul Kantininden Hırsızlık Yapan Şahıslar Tutuklandı

59 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışması neticesinde okul kantininden hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı.

Okul Kantininden Hırsızlık Yapan Şahıslar Tutuklandı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışması neticesinde okul kantininden hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kahta İlçesi Girne Mahallesinde bulunan Girne Orta Okulu ve GAP Anadolu Lisesinde meydana geldi. Okul kantinine giren M.K. (19) ve A.Y. (19) isimli şahıslar içeride bulunan bilgisayar, bir miktar para, flaş belleği çaldı. Hırsızlık yapan şahıslar yakalanmamak için okulun güvenlik kameralarını devre dışı bırakarak okuldan uzaklaştı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri titiz bir çalışma yaparak olayı gerçekleştiren şahısları tespit etti. Daha sonra şahısları yakalayan polis ekipleri ifadeleri alınan şahısları adli makamlara sevk etti.

Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:37 Kaynak: İHA

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