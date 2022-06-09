Okul kantinini soymuştu! Kovalamaca sonucu yakalanan 17 yaşındaki gencin 70 suç kaydı çıktı - Son Dakika
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Okul kantinini soymuştu! Kovalamaca sonucu yakalanan 17 yaşındaki gencin 70 suç kaydı çıktı

09.06.2022 17:14

Kocaeli'de hırsızlık suçundan aranan ve polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan 17 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin benzer suçlardan 70 suç kaydı olduğu belirlendi.

İzmit'teki bir okulda iddiaya göre T.M.D. (17) isimli çocuk, binanın kapısını zorlayarak içeriye girdi. Kantindeki yazar kasada bulunan paraları çalan şüpheli, daha sonra kayıplara karıştı.

YAKALANDI

Sabah okula gelen kantin görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine olay polise bildirildi. Okulda bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin T.M.D. olduğunu tespit etti. Aranmaya başlanan T.M.D., dün gece saatlerinde İzmit Kent Meydanı'nda polis ekiplerince kısa bir kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

70 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis merkezine getirilen şüpheli, burada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli T.M.D.'nin daha önce işlediği benzer suçlardan 70 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Okul kantinini soymuştu! Kovalamaca sonucu yakalanan 17 yaşındaki gencin 70 suç kaydı çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okul kantinini soymuştu! Kovalamaca sonucu yakalanan 17 yaşındaki gencin 70 suç kaydı çıktı - Son Dakika
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