Okul kantinleri açıldı - Son Dakika

Okul kantinleri açıldı
20.10.2020 16:22
Pandemi nedeniyle kapalı olan okul kantinleri için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama geldi.
Pandemi nedeniyle kapalı olan okul kantinleri için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama geldi.
Kantinlerin 13 Mart 2020'den bu yana kapalı olduğunun hatırlatıldığı yazıda,'kantin işleticilerinin gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmadıkları göz önünde bulundurularak Bakanlığımıza bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin 19 Ekim'de açılmasına karar verilmiştir.' ifadelerine yer verildi.
Kantinlerde sınırlı sayıda ürün satılacak. Satışına izin verilecek ürünlerin neler olacağı ise henüz açıklanmadı. Listen sağlık Bakanlığı'nın çalışması sonra netleşecek.
(İHA)
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