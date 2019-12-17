Okul kantinleri denetimden geçti. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okul kantinleri denetimden geçti. - Son Dakika

Okul kantinleri denetimden geçti.

7 saat önce

Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 2019-2020 Eğitim ve Öğretimin devam ettiği okul kantinlerinde denetlemelerde bulundu.

Okul kantinleri denetimden geçti., System.String[]

Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 2019-2020 Eğitim ve Öğretimin devam ettiği okul kantinlerinde denetlemelerde bulundu.Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerinde öğrenciyi meşgul edecek zararlı oyuncak ve malzemelerin satılmaması, abur-cubur diye tabir edilen enerjisi yüksek, şekerleme türü ve gazlı içeceklerin satışının yapılmaması ile ilgili kantin işletmecilerine uyarılarılar da bulundu.


Konuyla ilgili açıklama yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz "Ekiplerimiz kontrollerde satılan gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri ve satımının yasak olduğu ürünlerin kontrolü, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, çalıştırma ruhsatlarının bulunup bulunmadığını denetledi. Ekiplerimiz tarafından yapılan denetlemeler sonucunda kantinlerde sıkıntılı bir duruma rastlanmadı. Zabıta ekiplerimiz düzenli denetimlerini sıklaştırarak devam edecek. - BURDUR

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğa Koleji'nde sular durulmuyor! Bursalı veliler de eyleme katıldı
Zabıtaların İmamoğlu'nu 'hazır ol' vaziyetinde beklemesi sosyal medyayı ikiye böldü Takip edildiğini sanan öğretmen ile dövülen zabıta birbirinden şikayetçi oldu Eşini öldüren adam: Cesedi testereyle parçaladım, 4 çuvala koyup araziye gömdüm

Son Dakika Haberleri
19:12 Sivas'ta yoğun sis - Son Dakika
19:12 Sokak köpeğinin burnuna batan olta iğnesi belediye ekiplerince çıkarıldı - Son Dakika
19:11 YÜZME ÖĞRETMENİNİN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR DAVASI - Son Dakika
19:10 Emine Erdoğan, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
19:08 Tunceli'de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 19:18:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Okul kantinleri denetimden geçti. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]