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Okul kantinlerinde denetim

2 saat önce

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde bulunan ilk ve orta dereceli okulların kantinleri denetlendi.

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Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde bulunan ilk ve orta dereceli okulların kantinleri denetlendi.


Geleceğin teminatı olan çocukların sağlıklı beslenmesi ve büyümesi amacı ile okullarda denetimlerine devam eden zabıta ekipleri kantinlerde bulunan gıda maddelerini incelerken sağlığa uygunluk, işyeri açma çalışma ruhsatı, gıda maddesi ürünlerinin hazırlanması, çalışma ortamı, çöp kovaları, yangına karşı alınan tedbirler çalışanların iş kıyafetleri ile ilgili denetimler gerçekleştirdi.


"Uygulamanın takipçisi olacağız"


Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yapılan denetimlerle ilgili olarak, "Çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bu nedenle ilçemizde bulunan tüm okullarımızda bu konudaki denetimlerimize periyodik olarak devam edeceğiz. Öğrencilerimizin sağlığını olumsuz etkileyecek her türlü uygulamanın karşısında ve takipçisi olacağız" dedi. - TEKİRDAĞ

Zabıta Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:02 Kaynak: İHA
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