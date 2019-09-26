Okul kantinlerinde 'kartla ödeme' dönemi; imzalar atıldı

VELİ VE ÖĞRENCİLER MEMNUN
Projenin oldukça yenilikçi olduğunu belirten İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, pilot çalışmayla ortaya çıkan tablonun kendilerine umut verdiğini söyledi. Yazıcı, "Kartlı ödeme sistemi geçen yıl 25 okulumuzda uygulandı. Ücretsiz dağıtılan kartları, 20 bin öğrenci kullandı. Aldığımız sonuçlar bu yöntemin seçenek olarak okullara girmesinin uygun olduğunu gösterdi. Uygulama, öğrencinin tüketim alışkanlığını izlemek, çocuğa bütçe disiplini kazandırmak açısından faydalı. Günümüzde harcamalarda karta dönük bir ilerleme de var, bunu teşvik eden bir uygulama hayata geçiriyoruz. Hedefimiz çocuklarımızın obeziteden uzak, sağlıklı ve nitelikli ürünlerle beslenmesidir, proje buna katkı sağlayacaktırö dedi.
Projeyi yaygınlaştırmaya karar verdiklerini ifade eden Yazıcı, kısa sürede tüm resmi okul kantinlerinde kartla ödeme yapılabilmesi için gerekli altyapının kurulacağını aktardı.
"ÇOCUKLARI KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAKLAŞTIRIYORUZ"
Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu ise, aile ve öğrencilerin memnun olduğunu söyledi. Osmanoğlu, "Öğrenci tasarruf yapmasını öğreniyor. Kartla, sağlıksız ürünlerin alınması engellenebiliyor. Nakit parayla ulaşabilecekleri kötü alışkanlıklardan çocukları uzaklaştırıyoruz. Yatırımı gerçekleştiren 'Papara' ekibine teşekkür ediyorum. İstanbul'dan başlayarak Türkiye'nin her iline projeyi yayacağız. Yıl sonuna kadar 500 okulda projenin uygulanmasını amaçlıyoruz. Ardından her dönem 500 okula daha ulaşacağız" diye konuştu.
PROJENİN AMAÇLARI
Öğrencilerin nakit yerine kart kullanmayı tercih etmeleriyle, daha sağlıklı beslenmeleri, kantinlerde yoğunluğun azaltılması ve öğrencilerin hızlı alışveriş yapabilmeleri de amaçlanıyor. Aileler, çocuklarının herhangi bir ürüne alerjisi varsa veya çikolata benzeri ürünleri tüketmesini istemiyorsa bu ürünlere kısıtlama getirebilecek.
Öğrencilerin bütçelerini kontrol edebilmeyi erken yaşta öğrenmeleri, nakit para ile bulaşan mikroplardan korunmaları ve ulaşabilecekleri kötü alışkanlıklardan onları uzak tutmak da hedefleniyor.
Aileler ve öğrenciler, karta okul kantinlerinden ücretsiz olarak sahip olabilecek. Proje kapsamında 2019-2020 eğitim dönemi sonuna kadar tüm resmi okullarda uygulama hayata geçirilecek. Uygulamaya katılım veli ve öğrenciler açısından gönüllülük esasına dayalı olacak.
Görüntü dökümü:
-----------------------
-İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı açıklama
-Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu açıklama
-İmza töreninden detaylar
-Okul kantininden detay görüntüler
-Öğrenci röportajı
-Öğrenci detayı
-Muhabir anonsu (Gül Kaba)
-Detaylar