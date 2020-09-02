Okul kantinlerinde Kovid-19 nedeniyle kartlı sisteme geçildi - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta, öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunması amacıyla okul kantinlerinde ödemelerin temasız şekilde gerçekleşmesi için kartlı sisteme geçildi.

Kahramanmaraş Bakkallar, Bayiler ve Şekerciler Odası ile Kahramanmaraş Sağlıklı Yaşam ve Kantinciler Esnaf Derneği işbirliğinde, kentteki öğrencilerin okul kantinlerindeki alışverişlerinde madeni veya kağıt paralarla temasının önlenmesi amacıyla proje hazırlandı.

Proje kapsamında para yüklenebilen ve ailelerin harcamaları rahatlıkla takip edebileceği kart sistemi geliştirilerek, kantinlerde öğrencilerin alışverişlerini yapabilmeleri sağlanacak.

Kahramanmaraş Sağlıklı Yaşam ve Kantinciler Esnaf Derneği Başkanı Abdülkadir Gülmez, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, sistemin salgınla mücadele sürecinde öğrenciler açısından daha sağlıklı olacağını söyledi.

Aileler için de birçok avantajı bulunuyor

Ailelerin çocuklarının kantindeki harcamalarını kontrol edebileceğini de ifade eden Gülmez, okulların açılmasıyla öğrencilerin kantinlerdeki alışverişlerini para yerine kartla yapacağını aktardı.

Gülmez, ailelerin kartlara istedikleri kadar para yükleyebilecekleri gibi bu kartlara günlük harcama limitini de belirleyebileceğini işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kart sayesinde çocuklarının kantinde gün gün ne aldığını da aileler görebilecek. Velilerimizin gönülleri rahat olsun, bizler kantinci esnafı olarak her türlü tedbiri alıyoruz. Salgın öncesinde de bütün kantinci esnaflarımıza hijyen konusunda eğitimler görerek sertifika almıştı."

Kahramanmaraş Bakkallar, Bayiler ve Şekerciler Odası Başkanı Şeref Özsoy da ailelerin kartla alınmasını istediği ürünü de seçebileceğini belirterek, "Eğer çocuk ailesinin onay vermediği ürünü almaya çalışırsa sistem uyarı vererek, ürün çocuğa satılmayacak. Böylelikle kantinlerde para dönemini kaldıracağız ve her şey sistem üzerinde kayıtlı olarak yürüyecek. İlerleyen dönemde de yine geçmişe dönük harcamalar çıkartılabilecek." dedi.

Toplantıda, kentteki kantincilere kart sistemi ve kullanımına ilişkin bilgiler verildi.