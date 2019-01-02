Son Dakika Haberleri: Okul Kantinlerinde Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü -Detaylar

Okul Kantinlerinde Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü -Detaylar

1 saat önce

- "Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü" Bakanların gelişi Salondan detay İmza töreni ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,...

- "Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü"
Bakanların gelişi
Salondan detay
İmza töreni ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imza törenine katıldı.(6)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:45 Kaynak: AA

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