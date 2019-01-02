Okul Kantinlerinde Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü -Detaylar
1 saat önce
- "Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü" Bakanların gelişi Salondan detay İmza töreni ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,...
- "Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü"
Bakanların gelişi
Salondan detay
İmza töreni ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imza törenine katıldı.(6)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:45 Kaynak: AA
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