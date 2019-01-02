Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin...
1 saat önce
"Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imza töreni gerçekleştirildiANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla, Sağlık...
"Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imza töreni gerçekleştirildi
ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla, Sağlık Bakanlığı
Bilkent Yerleşkesi'nde "Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imza törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:44 Kaynak: İHA
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