Okul kantinlerinde 'şırınga' denetimi - Son Dakika
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Okul kantinlerinde 'şırınga' denetimi

6 saat önce

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki okul kantinlerinde Alaşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Ankara ve Diyarbakır'da 2 çocuğu ölüme götüren şırınga şeklindeki çikolata nedeniyle denetleme yapıldı.

Okul kantinlerinde 'şırınga' denetimi, System.String[]

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki okul kantinlerinde Alaşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Ankara ve Diyarbakır'da 2 çocuğu ölüme götüren şırınga şeklindeki çikolata nedeniyle denetleme yapıldı. Denetimlerde okul kantinlerinde şırınga çikolataya rastlanmadı.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan eğitim kurumlarında "şırınga" denetimi yapıldı. Ankara ve Diyarbakır'da 2 çocuğu ölümüne neden olan şırınga şeklindeki çikolata Alaşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Ekiplerce yapılan denetimlerde okullarda şırınga şeklindeki çikolatanın satılıp satılmadığı denetlendi.


Öte yandan ekipler tarafından okul kantinlerinde satılan gıda maddelerinin son kullanma tarihleri, yönetmeliklere uygunluğu da denetlendi. Yapılan denetlemelerde okul kantinlerinde bir olumsuzluğa rastlanmadı.


Denetimlerin sıklaştırılacağı bilgisini veren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Geçen hafta içerisinde Ankara ve Diyarbakır'da okul kantininden aldıkları şırınga çikolataların nefes borusuna kaçması nedeniyle iki çocuğumuzun vefat etmesi bizleri derin bir üzüntüye boğdu. Hayatlarını kaybeden çocuklarımıza Allah'tan rahmet ailelerine sabır diliyorum. Bu olay nedeniyle biz de zabıta ekiplerimize talimat vererek okul kantinlerinde denetimlere başladık. Belediyelerin görevleri arasında bulunan toplum sağlığını korumak için okullarımızın kantinlerinde yaptığımız bu denetimlerimizi daha sıklaştıracağız. Geleceğimiz olan çocuklarımız için en güvenli kontrollü ve sağlıklı gıda maddelerinin satılması için elimizden geleni hep beraber yapacağız" dedi. - MANİSA

Diyarbakır, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:29 Kaynak: İHA
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