Okul kantinlerinde "şırıngalı çikolata" denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okul kantinlerinde 'şırıngalı çikolata' denetimi - Son Dakika

Okul kantinlerinde "şırıngalı çikolata" denetimi

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ildeki okulların kantinlerinde "şırıngalı çikolata" denetimi yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ildeki okulların kantinlerinde "şırıngalı çikolata" denetimi yaptı.

Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun "şırıngalı çikolata"dan hayatını kaybetmesi üzerine, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri okul kantinleri ve okul çevrelerindeki bakkalları denetledi.

Ekipler uygulamada gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini kontrol edip, ruhsat denetimi yaptı.

Denetimde, "şırıngalı çikolata"ya rastlanmazken iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantin personelinin genel hijyen durumu ile kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu gibi konularda denetim yapıldı.

Okul kantinlerinde şırıngalı çikolata denetimi

Zabıta, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama
Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı Mersin toroslar zabıtasından 'şırıngalı çikolata' denetimi Diyarbakır'da gergin anlar! Mahalle sakinleri polis ekiplerine 'tarihi' taşlarla saldırdı

Son Dakika Haberleri
18:30 Avrupa'daki karar alıcıları Hindistan lehine etkilemeyi hedefleyen propaganda ağı tespit edildi - Son Dakika
18:28 Antalya aralık ortasında deniz keyfi - Son Dakika
18:28 Sakarya damperi elektrik hattını koparan kamyon, alev alev yandı - Son Dakika
18:28 Bakan Selçuk: "(Gençlere) İnsanlığa katkı sunmanın, ülkenizi, ailenizi ve şahsınızı yüceltmenin... - Son Dakika
18:25 Büyükşehir büyük usta Reyhani'yi unutmadı - Son Dakika
17:38 Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı - Son Dakika
17:29 Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 18:34:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Okul kantinlerinde "şırıngalı çikolata" denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]