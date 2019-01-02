Son Dakika Haberleri: Okul Kantinlerinde Yeni Dönem

Okul Kantinlerinde Yeni Dönem

20 dakika önce

Düzce'de, Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü çalışmalarıyla okul kantinlerinde meyve ve sebze satışı başladı.

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Düzce'de, Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü çalışmalarıyla okul kantinlerinde meyve ve sebze satışı başladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın okul kantinlerinde çocuklara meyve satışı yapılması gibi farklı ve faydalı uygulamaların hayata geçirilmesi yönündeki talimatı üzerine çalışmalara başlandığı belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan çalışma sonrasında okul kantinlerinde meyve ve sebze satışına izin verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meyve ve sebzeler, kantinlerin uygun alanlarında oluşturulan reyonlarda yıkandıktan sonra üzeri streç filmle sarılarak tane olarak öğrencilere sunulmaya başlandı. Kilogram fiyatı 2 ile 6 lira arasında değişen meyve ve sebzeler, kantin işletmecileri tarafından öğrencilere tanesi 25 ile 75 kuruş arasındaki fiyatlardan satılıyor. Bu uygulamayla vitamin kaynağı meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketen öğrenciler ders aralarında aldıkları sağlıklı yiyeceklerle karnını doyuruyor."

Açıklamada, çocukların büyüme ve gelişiminde sağlıklı gıdaların tüketilmesi gerektiği belirtilerek, söz konusu uygulamadan öğrenci, veli ve kantin işletmecilerinin de memnun olduğu aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:57 Kaynak: AA

Düzce, Ekonomi
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