Okul kantinlerine hijyen denetimi

Eğitim öğretim dönemi boyunca okullarda bulunan kantinlerin temizlik ve satılan ürünlerin uygunluğu öğrencilerin sağlığı açısından önem taşıyor. İlçe zabıta ekipleriyle birlikte çalışan yapan Büyükşehir Zabıta ekipleri, Kocaeli genelindeki okul kantinlerinde denetlemeler gerçekleştiriyor. Denetimlerde kusurlu ürünler tespit edildiğinde, toplanıyor ve yasalar çerçevesinde işletmeye cezai işlem uyguluyor.

ÜRÜNLER DİKKATLE İNCELENİYOR

İl genelindeki denetimlerde işi çok sıkı tutan zabıta ekipleri, okul kantinlerindeki gıda ürünlerini titizlikle inceliyorlar. Gıda türündeki içecek, yiyecek ve aperatif olarak öğrencilere sunulan hazır malzemelerin son kullanma tarihleri kontrol ediliyor. Ekipler özellikle kantinlerin hijyenik tutulması ve gıda ürünlerinin taze olması konusunda ilgili çalışanları uyarıyor.

DENETİMLER TÜM İLÇELERDE YIL BOYUNCA YAPILIYOR

Okulların açılmasından sonra okullardaki satışlarına başlayan kantinler, okul içerisinde öğrencilerin uğrak yeri oluyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe zabıta ekipleri de tüm ilçelerdeki okul kantinlerini sık sık denetliyor. Denetimler tüm ilçelerde eğitim öğretim dönemi boyunca devam ediyor.