Son Dakika Haberleri: Okul kantinlerine hijyen denetimi
Son Dakika Güncel Haber

Okul kantinlerine hijyen denetimi

38 dakika önce

Büyükşehir Zabıta ve ilçe zabıta ekipleri il genelinde bulunan okullardaki kantinleri denetliyor.

Okul kantinlerine hijyen denetimi, System.String[]

Eğitim öğretim dönemi boyunca okullarda bulunan kantinlerin temizlik ve satılan ürünlerin uygunluğu öğrencilerin sağlığı açısından önem taşıyor. İlçe zabıta ekipleriyle birlikte çalışan yapan Büyükşehir Zabıta ekipleri, Kocaeli genelindeki okul kantinlerinde denetlemeler gerçekleştiriyor. Denetimlerde kusurlu ürünler tespit edildiğinde, toplanıyor ve yasalar çerçevesinde işletmeye cezai işlem uyguluyor.

ÜRÜNLER DİKKATLE İNCELENİYOR

İl genelindeki denetimlerde işi çok sıkı tutan zabıta ekipleri, okul kantinlerindeki gıda ürünlerini titizlikle inceliyorlar. Gıda türündeki içecek, yiyecek ve aperatif olarak öğrencilere sunulan hazır malzemelerin son kullanma tarihleri kontrol ediliyor. Ekipler özellikle kantinlerin hijyenik tutulması ve gıda ürünlerinin taze olması konusunda ilgili çalışanları uyarıyor.

DENETİMLER TÜM İLÇELERDE YIL BOYUNCA YAPILIYOR

Okulların açılmasından sonra okullardaki satışlarına başlayan kantinler, okul içerisinde öğrencilerin uğrak yeri oluyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe zabıta ekipleri de tüm ilçelerdeki okul kantinlerini sık sık denetliyor. Denetimler tüm ilçelerde eğitim öğretim dönemi boyunca devam ediyor.

Kocaeli, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:21 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gülben Ergen Çocuklar Gülsün Diye projesi kapsamında Diyarbakır'a iki anaokulu yaptırdı
Kafası ve parmakları büyük olduğu için küçük kızı okula almadılar Ecem Balcı'nın boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı Son Dakika: 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara cezası kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 10:59:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okul kantinlerine hijyen denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]