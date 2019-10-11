Okul kantinlerine sağlık denetimi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, öğrencileri sağlığa zararlı gıdalardan korumak için okul kantinlerinde geniş kapsamlı hijyen kontrolü yapıyor. Koşullara uymayan kantinlere, eksiklerini tamamlamaları için ek süre veren denetim ekipleri, sağlığı tehdit eden gıdaları tespit ederek kantin yöneticilerine cezalar veriyor.



Bağlar Belediyesi, eğitim kurumlarına yönelik olarak başlattığı hizmetlerde sınır tanımıyor. Aldığı önlemlerle öğrencilerin okul içinde temiz gıdalarla beslenmelerini ve sürekli sağlıklı kalmalarını sağlamaya çalışan Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk ayında öğrencilere gıda satışı yapan okul kantinlerine yönelik denetimleri yaygın hale getirdi. Eğitim kurumlarında hijyen koşullarının sağlanması konusunda hassas davranan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla harekete geçen ekipler, koşullara uymayan kantinlere, eksiklerini tamamlamaları için ek süre tanırken, ayrıca sağlığı tehdit eden gıdaları tespit ederek kantin yöneticilerine cezalar veriyor.



"Amacımız çocukları korumaktır"



Bağlar'daki gıda kuruluşlarını da kapsayan denetimlerde, kantinlerde kullanılan gıdaların Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onaylı olması ve belgelenmesi, gıdaların uygun koşullarda ve kaplarda saklanması, kullanılan mutfak gereçlerinin çelik ve paslanmaz olması, personel giysileri, kantin ilaçlamasının yaptırılıp yaptırılmadığı, gazlı içecek bulundurulup bulundurulmadığı, kantinlerde çalışan işçilerin portör muayene kartları, kantinlerin çalışma ruhsatları ve işletme kayıt belgeleri, temizlik ve hijyen koşulları, tuvalet ve paspas temizliği, havalandırma sistemleri ve bulundurulması gereken etiketler tek tek kontrol edilerek yasal işlemler yapıldı.



Denetimlerin büyük bir titizlikle devam ettiğini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Amacımız kimseyi cezalandırmak değil. Ancak çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Herkes işini koşullara uygun olarak yaparsa sorun olmaz" dedi. - DİYARBAKIR