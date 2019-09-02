Okul kantinlerine sağlıklı gıda uyarısı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Okul Öncesi Eğitim Çalıştayı" yapıldı.

Marmara Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü'nde düzenlenen çalıştaya İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, çok sayıda akademisyen ve öğretmen katıldı. Çalıştay sonrası Levent Yazıcı ve Boğaziçi Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Dr. Mine Göl Güven, bu yıl okul kantinlerinde daha sağlıklı ürünler görüleceğini anlatıp, 'Beslenme Dostu Okul' projesi hakkında bilgi vererek, okullarda daha sağlıklı ürünlere yer verildiğini açıkladı.

'ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIKLI GELİŞİMİNE YÖN VERECEK, ONLARI DESTEKLEYECEK ÜRÜNLER"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, şunları söyledi:

"Okul kantinlerinde cipsler, kolalar gibi zararlı birçok ürün yerine sağlıklı sebzelerin, meyvelerin, sütün, ayranın tercih edilmesi çok önemli. Bunlarla ilgili zaten kantinlerimizde satılabilecek ürünlerimiz zaman zaman güncelleniyor. Hem denetim ekipleri, hem okul kantinlerinde görevli olan bütün okul yönetimimizin denetim ekibinin içinde olduğu da kurulumuz var. Eğitimcilerimizin, ailelerimizin, eğitimle ilişkili olan diğer paydaşlarında bu sağlıklı beslenme kültürünü aynı şekilde önemsemesi gerekiyor. Bu konuda Sağlık Bakanlığımızın, Tarım ve Orman Bakanlığımızın da benzer politikaları devam ediyor. Biz de bunları okullarımızda hassasiyetle uygulamaya devam edeceğiz. Hem 'Temiz Okul' hem de 'Beslenme Dostu Okul' çalışmalarını da bu bağlamda yürütüyoruz. Okullarımızın da 'Beslenme Dostu Okul' olmasını istiyoruz. Öncelikle 'Temiz Okul' beraberinde de bu belgeyi almış olan bütün okullarımızın 'Beslenme Dostu Okul' belgesini de almasını istiyoruz. Bunun yolu da aslında kantinlerde, yemekhanelerde mutlaka çocuklarımızın sağlıklı gelişimine yön verecek, onları destekleyecek ürünlerin satılması."

'ÇOCUKLARA BİR FAYDASI DOKUNMAYACAK ÜRÜNLER ÇOKÇA TÜKETİLİYORDU KANTİNLERDE"

Boğaziçi Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Dr. Mine Göl Güven de, "En son uygulamada Bakanlık bir yönerge yayınladı ve sağlıklı ürünlerle, etiketlendirilmiş ürünler kantinlerde satışa sunulacak. Birtakım cipsler, şekerler, tuzlu, yağlı ürünler, kalori seviyesi yüksek ama çocuklara bir faydası dokunmayacak ürünler çokça tüketiliyordu kantinlerde. Ama bu son uygulama çok sevindirici. Mutlaka devamının getirilmesi gerekiyor. Bundan sonra sebze ağırlıklı, meyve ağırlıklı, paketlenmiş ürünlerden biraz daha uzaklaşmış ürünlerin kantinlerde satılması uygun olacaktır" şeklinde konuştu.

'BESLENME DOSTU OKUL' NEDİR?

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı'nın "Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması" konusunda, 'Beslenme Dostu Okul Projesi" ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim bakanlığı arasında gerçekleştirilen protokolle, 'Beslenme Dostu Okul' projesi ile okul kantinlerinde ve yemekhanelerinde, öğrenciler için sağlıklı ürünler sunuluyor. Proje 2010 yılında hayata geçirildi ve geçen yıl yeni bir güncelleme ile ürünlere yeni bir düzenleme getirildi. Bu alanda yapılan denetimlerle de okullara 'Beslenme Dostu Okul' sertifikası da veriliyor.

SATIŞI YASAK ÜRÜNLER:

Enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, kolalı içecekler, aromalı doğal mineralli içecek, aromalı şurup, aromalı içecek tozu, aromalı su, meyveli içecek, meyveli içecek tozu, meyveli doğal mineralli içecek, yapay soda, meyveli şurup, sporcu içecekleri, sporcu suları, meyve nektarı, meyve suyu konsantresi, kızartmalar, cipsler, gevrek çerezler. Tüm çikolata ürünleri ve gofret, tüm şeker ve şekerleme türleri., kafein içeren ürünler, kremalı, çikolata dolgulu, jöleli, kekler ve pastalar, hamurlu, şerbetli tatlılar, tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler.

SATIŞI YAPILACAK ÜRÜNLER:

Meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler, salatalar. Kuru meyveler, kuruyemişler, içme suyu, süt, taze sıkılmış meyve ve sebze suyu, yoğurt, ayran, peynir, günlük haşlanmış yumurta, çeşnili ekmekler, tam buğday ekmeği, tam buğday unlu ekmek, karışık tahıllı ekmek ürünlerden yapılan yumurta veya peynir, turşu hariç taze domates. Havuç, marul, biber vb. sebzelerden yapılan yağ eklenmemiş sandviçler.