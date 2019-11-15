Okul kantinlerine sıkı denetim

Ordu'da 2019 yılında il genelinde Tarım ve Orman Müdürlükleri gıda kontrol görevlileri tarafından okullarda kantin ve yemekhanelere yönelik 956 adet denetim gerçekleştirildi.



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı, yemekhane gibi gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlere ayrı bir önem verildiğini belirtti.



Bu kapsamda İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri görevli gıda kontrol görevlileri tarafından okullarda faaliyet gösteren kantin ve yemekhanelere yönelik olarak 2019 yılında 956 adet denetim gerçekleştirildiğini kaydeden Yılmaz, aynı zamanda öğrencilere hazır yemek ve tabldot yemek faaliyeti gösteren 37 gıda işletmesinde de 120 adet denetim yapıldığını aktardı.



Yılmaz, şu bilgileri verdi:



"2019 yılında 10 bin 500 öğrencimize gıda güvenliği ve gıda israfı konularında eğitimler verilmiştir. Bunun yanında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı, yemekhane gibi gıda işletmelerinde çalışan toplam 291 kişiye de 2019 yılında gıda hijyeni konusunda eğitimler verilmiştir." - ORDU