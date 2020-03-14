Okul kapısının üzerine tırmanan öğrenci yere düşerek yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Okul kapısının üzerine tırmanan öğrenci yere düşerek yaralandı - Son Dakika

Okul kapısının üzerine tırmanan öğrenci yere düşerek yaralandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okulun demir kapısı üzerinden geçmeye çalışırken dengesini kaybederek yere düşen 17 yaşındaki öğrenci yaralandı.

Okul kapısının üzerine tırmanan öğrenci yere düşerek yaralandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okulun demir kapısı üzerinden geçmeye çalışırken dengesini kaybederek yere düşen 17 yaşındaki öğrenci yaralandı. Öğrenciyi okul bahçesinden çıkarmak için Acil Yardım ekipleri seferber oldu.


Olay öğlen saatlerinde Gebze Hacıhalil Mahallesi'nde bulunan Eşref Bitlis İlköğretim Okulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okulun arka kapısından Yıldız Caddesi'ne geçmek isteyen 17 yaşındaki S.A. adlı öğrenci, kapının kilitli olduğunu görünce kapının üstüne çıkarak geçmeye çalıştı. Kapının üstüne tırmanan S.A., geçmeye çalıştığı sırada pantolonu kapının demir parmaklıklarına takılması sonucu dengesini kaybederek sırt üstü okul bahçesinin beton zemine düşerek yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.


İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, okulun kapısının kilidini kırarak sağlık ekiplerinin yaralı öğrenciye ulaşmasını sağladı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı S.A., ambulansla Gebze'de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralı öğrenci tedavi altına alınırken polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:11 Kaynak: İHA
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