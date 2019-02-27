Okul Koridorlarında "Dürüstlük Manavı" - Rize

Rize'de Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerince, Doğu Türkistan halkına destek sağlamak amacıyla "Dürüstlük Manavı" açıldı.

Rize'de Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerince, Doğu Türkistan halkına destek sağlamak amacıyla "Dürüstlük Manavı" açıldı.



Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ayhan Sanlı Taşdelen ve Okul Aile Birliği tarafından Doğu Türkistan halkına destek sağlamak ve öğrencilere manevi duyguları aktarmak amacı ile "Her zaman izlendiğini unutma" sloganı ile "Dürüstlük Manavı" kuruldu. İkinci dönem sonuna kadar açık kalması planlanan manavda toplanan para, yetkililere teslim edilecek.



Okul Müdürü Taşdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'ın zulüm altında olduğu dönemde sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini belirtti.



Projelerle yardımlaşma ve kardeşlik duygularını pekiştirmeyi amaçladıklarına dikkati çeken Taşdelen, "Türkiye'nin birçok yerinde yardım uygulamaları var. Biz yardımlaşma ile birlikte öğrencilerin duyarlılığını artırmak istiyoruz. İlk dönemde Yemen için yapmıştık. Doğu Türkistan için yıl sonuna kadar devam edecek." dedi.



Projenin gönüllülük esasına dayalı olduğunun altını çizen Taşdelen, "Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin katkısı ile tamamen gönüllülük esasına dayalı bir proje. Biz fiyat belirlemiyoruz. Gönüllerden ne koparsa. Katkılar devam ettikçe bizde projeyi devam ettireceğiz." diye konuştu.



Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Fatih Çolak ise yardımlaşma duygusunu artırmak için bu çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade ederek "Doğu Türkistan'daki zulme dikkati çekmeyi, dil din ırk ayrımı yapmadan Müslümanların herkese yardım yapmasını aşılamayı, çocuklarımızın hassasiyetlerini artırmayı amaçlıyoruz. Tezgahlarda bekleyen yok. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz aldıkları meyvelerin bedelini kendi gönlünce yardım kutusuna bırakıyor." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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