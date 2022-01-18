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Okul koridorunda dart oynamayı öğrenen öğrenciler Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Okul koridorunda dart oynamayı öğrenen öğrenciler Türkiye şampiyonu oldu

18.01.2022 11:03

Antalya'da lisenin koridorundaki hedef tahtalarına atış yaparak dart oynamayı öğrenen öğrencilerden oluşan takım, beşinci yılında kulüpler düzeyinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Antalya'da lisenin koridorundaki hedef tahtalarına atış yaparak dart oynamayı öğrenen öğrencilerden oluşan takım, beşinci yılında kulüpler düzeyinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Dart antrenörlüğü yapan 47 yaşındaki Erdoğan Kaş, 5 yıl önce Halk Eğitim Merkezi'nin görevlendirmesiyle Kepez ilçesindeki Antalya Spor Lisesi'nde eğitim gören öğrencilere ders vermeye başladı. Okulun zemin katındaki koridora asılan hedef tahtalarıyla dart oynamayı öğrenen öğrencilerden Antalya Spor Lisesi Kulübü Dart Takımı oluşturuldu.

Dart takımı, 2019'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında üçüncü olarak dikkati çekti.

Elde edilen başarının ardından tahsis edilen geniş bir salonda çalışmalarını sürdüren takım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 yıl ara verilmesine rağmen sıradaki şampiyonaya iddialı şekilde hazırlanmayı sürdürdü.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca 27-28 Kasım 2021'de Ankara'da gerçekleştirilen şampiyonın finalde Bayburt Üniversitesini yenen takım, Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Antalya Spor Lisesi Kulübü, Ankara dışından Türkiye şampiyonluğunu kazanan ilk takım olarak da adını tarihe yazdırdı.

Kaş: "Hayalim gerçekleşti"

Dart antrenörü Erdoğan Kaş, AA muhabirine, Türkiye şampiyonluğunun uzun ve zorlu bir 5 yılın ardından geldiğini söyledi.

İlk etapta okulda yatılı kalan öğrencilere eğitim verebildiğini belirten Kaş, öğrencilerin tatillerde ailelerin yanına dönmeleri nedeniyle verimli bir çalışma yapamadıklarını dile getirdi.

Kaş, okuldaki diğer öğrencilere de dart sporunu sevdirince 12 ay aralıksız çalışma yapmaya başladıklarını kaydetti.

Takımın altyapısını oluşturmak için ortaokul öğrencilerine de eğitim vermeleriyle birlikte başarının arttığını vurgulayan Kaş, "Ortaokullara inme hamlesiyle önceleri 10-12 olan oyuncu sayımız, 60'a yakın potansiyelli öğrenciye ulaştı. Bu da dart sporunu her geçen gün daha çok sevdirdiğimizi gösteriyor. Öğrenciler dartı sevdikçe rekabet gücü arttı. Çocukların kendi aralarındaki mücadelesiyle çok büyük başarılara imza atmaya başladık." diye konuştu.

Şampiyonluk maçı sonrasında dünyanın en mutlu insanı olduğunu dile getiren Kaş, "Şampiyonluk için 5 yıldır uğraşıyordum, hayalim gerçekleşti. Şimdi milli takım için en iyi oyuncuları çıkarıp, ülkemize de madalyalar getirmek istiyoruz. Sporcularımız, milli takım hedefi için daha da hırslandı." ifadelerini kullandı.

Yıldız: "Milli takıma seçilip, yurt dışında oynamak istiyorum"

Takım kaptanı Alican Yıldız, ortaokulda başladığı dart sporunu 5 yıldır sürdürdüğünü, bugüne kadar Türkiye birinciliği dahil birçok derece elde ettiğini dile getirdi.

Türkiye Şampiyonası'nda güzel bir heyecan yaşadıklarını anlatan Yıldız, "Bundan sonraki hedefim milli takıma seçilip, yurt dışında oynamak." şeklinde konuştu.

Sporculardan Yasemin Duman da 3 yıl önce başladığı dartta ilk kez Türkiye Şampiyonası'na katıldığını ve elde ettikleri şampiyonluğun ardından milli takıma yükselmek için çalıştıklarını kaydetti.

Okul koridorunda dart oynamayı öğrenen öğrenciler Türkiye şampiyonu oldu
Okul koridorunda dart oynamayı öğrenen öğrenciler Türkiye şampiyonu oldu
Okul koridorunda dart oynamayı öğrenen öğrenciler Türkiye şampiyonu oldu

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Antalya, Türkiye, Ankara, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okul koridorunda dart oynamayı öğrenen öğrenciler Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika


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