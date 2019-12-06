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OKUL KORİDORUNDA DEHŞET ANLARI; SİLAHLI ÖĞRENCİ BÖYLE YAKALANDI

6 saat önce

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHABayrampaşa'da bir arkadaşıyla kavga eden bir öğrenci, ertesi gün kurusıkı tabancayla okula geldi.

OKUL KORİDORUNDA DEHŞET ANLARI; SİLAHLI ÖĞRENCİ BÖYLE YAKALANDI, System.String[]

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Bayrampaşa'da bir arkadaşıyla kavga eden bir öğrenci, ertesi gün kurusıkı tabancayla okula geldi. Aynı arkadaşıyla tekrar kavga edip okul koridorunda öğretmen ve öğrencilerin ayırma çabalarına rağmen, kurusıkı tabanca ile bir el ateş eden öğrenci, mobil okul timleri tarafından yakalandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 25 Ekim günü Bayrampaşa Şehit Büyük Elçi İsmail Erez Meslek Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup öğrenci arasında kavga çıktı. Kavganın ertesi günü, öğrencilerden biri kurusıkı tabanca ile okula geldi. Okul koridorunda iki grup arasından yeniden kavga çıktı. Öğrenci ve öğretmenlerin ayırma çabalarına rağmen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Koridordaki kavgada yere düşen öğrenci, belindeki kurusıkı tabancayla bir el ateş etti. Edilen ateş üzerine öğrenciler panik içinde sağa sola kaçıştı. Eli silahlı öğrenci koridorda gezerek tekrar sınıfa girmeye çalıştı. Elindeki tabanca ile tekrar sınıfa girmek isteyen öğrenci, gelen mobil okul timleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, öğrencilerin kavga ettiği, öğretmenler ve öğrencilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı, yere düşen öğrencinin eline silahı alarak ateş ettiği ve sınıfa girmeye çalışırken polisler tarafından etkisiz hale getirildiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Olay anları


kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:14 Kaynak: DHA
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