Son Dakika Haberleri: Okul koridorunda dehşet anları; silahlı öğrenci böyle yakalandı
Son Dakika Güncel Okul koridorunda dehşet anları; silahlı öğrenci böyle yakalandı - Son Dakika

Okul koridorunda dehşet anları; silahlı öğrenci böyle yakalandı

6 saat önce

OKUL KORİDORUNDA DEHŞET ANLARI; SİLAHLI ÖĞRENCİ BÖYLE YAKALANDI(Okulun aktüel görüntüleriyle)

OKUL KORİDORUNDA DEHŞET ANLARI; SİLAHLI ÖĞRENCİ BÖYLE YAKALANDI(Okulun aktüel görüntüleriyle)

Okul koridorunda dehşet anları; silahlı öğrenci böyle yakalandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:00 Kaynak: DHA
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