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Okul koridorunda dehşet anları; silahlı öğrenci böyle yakalandı
6 saat önce
OKUL KORİDORUNDA DEHŞET ANLARI; SİLAHLI ÖĞRENCİ BÖYLE YAKALANDI(Okulun aktüel görüntüleriyle)
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:00 Kaynak: DHA
OKUL KORİDORUNDA DEHŞET ANLARI; SİLAHLI ÖĞRENCİ BÖYLE YAKALANDI(Okulun aktüel görüntüleriyle)
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