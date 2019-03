Okul Kütüphanesi Gönüllü Annelere Emanet

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki anne, çocuklarının eğitim gördüğü okulun kütüphanesinde gönüllü görev yapıyor.

Her ikisi de 2 çocuk annesi olan Nilay Suna Yılmaz (40) ve Selma Varışlı (38), Ünye TOKİ Ömer Çam İlkokulu ve Ortaokulu'nun 4 bin 500 kitap bulunan kütüphanesinde gönüllü çalışıyor.



Nilay Suna Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatının her döneminde kitaplarla iç içe olduğunu, daha önce İstanbul'da bir yayın firmasında çalıştığını söyledi. İkinci çocuğu olduktan sonra işe ara verdiğini anlatan Yılmaz, "İstanbul'da kızım ana sınıfına başladıktan sonra okulunda kütüphane olduğunu gördüm ama aktif halde kullanılmıyordu. Bir arkadaşımla kütüphaneyi gönüllü olarak aktif hale getirdik. 2 yıl orada çalıştım." dedi.



Yılmaz, 1,5 yıl önce Ünye'ye geldiklerini, çocuklarının okula kaydını yaptırırken okul müdürüyle tanışıp gönüllü kütüphaneci olarak çalışmak istediğini söylediğini belirterek 1,5 yıldır gönüllü kütüphanecilik görevini her gün aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.



Aynı okulda olduğu için çocuklarının durumdan mutlu olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bazı arkadaşlarımız bazen 'Nasıl yapıyorsun, zor.' deseler de ben kulak asmıyorum. Kütüphanede olmaktan, zaman geçirmekten çok mutluyum, huzurluyum. Çocuklara faydalı olabiliyorsam o beni çok fazlasıyla mutlu ediyor." diye konuştu.



Kitapları ve çocukları sevdiğini, bu yüzden evde oturmak yerine gönüllü olarak kütüphanede olmayı tercih ettiğini vurgulayan Nilay Suna Yılmaz, şöyle devam etti:



"Okuma saatinde öğretmenlerimiz öğrencileri ile beraber geliyorlar. Kütüphane Haftası, 29 Ekim gibi günlerde etkinlikler yapıyoruz. Teneffüslerde, yemek saatinde çocuklarımız gelip kütüphaneyi kullanıyorlar. Günümüz yoğun ve aktif bir şekilde geçiyor. Kütüphanede çocuklarımız gün içerisinde beğendikleri, istedikleri kitapları alıyorlar. Kayıtlarını yapıyoruz, aldıkları kitapları okuyup getirebiliyorlar. Bazı veli ve öğrencilerimiz kitap bağışı yapıyor. Bu konuda çocukları günden güne daha çok teşvik ettiğimizi düşünüyorum."



"Kadını gelişen bir toplum mutlaka gelişir"



Selma Varışlı da kütüphanede kitapların arasında zaman geçirmekten keyif aldığını söyledi.



Hem çocuklarıyla zaman geçirme fırsatı yakaladığını hem de kitaplarla dolu dolu bir gün geçirdiğini aktaran Varışlı, "Geçtiğimiz yıl çocuğumu okulun ana sınıfına bırakırken Nilay Hanım'ı kütüphanede gördüm, ilgimi çekmişti. Bu yıl çocuklarımın ikisi de bu okula başladı, biri ana sınıfı, diğeri birinci sınıfta. Gönüllü kütüphaneci olduktan sonra hem onların yanında oluyor gözetim altında tutuyorum hem de Nilay Hanım'a yardımcı oluyorum." dedi.



Varışlı, özellikle kadınların okumasını çok önemsediğine dikkati çekerek "Çünkü bilinçli bir anne, iyi bir nesil yetiştiren demektir. Kadını gelişen bir toplum mutlaka gelişir." diye konuştu.

