Okul kütüphanesine kitap bağışı ile uzlaşma - Son Dakika
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Okul kütüphanesine kitap bağışı ile uzlaşma

04.06.2022 11:35
Okul kütüphanesine kitap bağışı ile uzlaşma

ANKARA'da N.G. adlı kadın, fotoğraflarını sosyal medyada izinsiz yayımladığı için suç duyurusunda bulunduğu ve hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan soruşturma açılan G.K. ile mezun olduğu ilkokulun kütüphanesine 200 kitap bağışlaması şartı ile uzlaştı.

ANKARA'da N.G. adlı kadın, fotoğraflarını sosyal medyada izinsiz yayımladığı için suç duyurusunda bulunduğu ve hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan soruşturma açılan G.K. ile mezun olduğu ilkokulun kütüphanesine 200 kitap bağışlaması şartı ile uzlaştı.

Ankara'da yaşayan N.G. adlı kadın, fotoğraflarını izinsiz sosyal medya hesabından yayımlayan arkadaşı G.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, G.K. hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan soruşturma başlattı. Savcılık, suçun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle tarafları uzlaştırıcıya yönlendirdi. N.G., mezun olduğu ilkokulun kütüphanesine 200 kitap bağışlaması şartıyla G.K. ile uzlaşabileceğini bildirdi. Şüpheli G.K.'nin, uzlaştırmacı tarafından kendisine bildirilen şartı kabul etmesi üzerine dava açılmadan dosya kapatıldı. Şüpheli G.K., 31 Mart 2022'de, okulun kütüphanesine okul tarafından belirlenen 200 kitap bağışı yaptı.

3 AĞAÇ DİKME ŞARTI İLE UZLAŞTILARBir başka olayda ise müşteki İ.C.K., sosyal medya hesabından kendisine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan R.T. hakkında şikayetçi oldu. Savcılık, dosyayı uzlaştırmacıya gönderdi. R.T., İ.C.K,'nın, yaşadığı köye 3 ağaç dikmesi ve buna ilişkin görüntülerin sosyal medya hesabında paylaşılması şartını kabul etti. Ağaç dikilmesi ve görüntülerin paylaşılmasının ardından uzlaşma sağlanarak dosya kapatıldı.UZLAŞMA ORANI ARTTI

Hızlı ve etkin bir şekilde mağdurun zararının giderilmesi, mahkemelerin dosya yükünün hafifletilmesi ve toplumda uzlaşma kültürünün yaygınlaşması amacıyla 1 Haziran 2005'de yürürlüğü giren, 24 Kısım 2016'da yapılan değişiklikle kapsamı genişletilen uzlaşma sisteminin başarı oranı son yıllarda arttı. Adliye kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ankara Adliyesi'nde 2017'de yüzde 49 olan başarı oranı 2021'de uzlaştırma bürosuna tevzi edilen 23 bin 429 dosyadan 8 bin 460 dosyada uzlaşma sağlanarak yüzde 57'ye çıktı. 4 savcının görev yaptığı uzlaştırma bürosunda 1 yazı işleri müdürü, 8 zabıt katibi, 6 memur ile 3 bin 160 uzlaştırmacının görev yaptığı öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Ankara Başsavcılığı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul kütüphanesine kitap bağışı ile uzlaşma - Son Dakika

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