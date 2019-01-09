Okul Kütüphanesini Koridora Taşıdılar

Batman'da, Yunus Emre Anadolu Lisesi'nin koridorunda kütüphane oluşturuldu.

SELMAN TÜR - Batman'da, Yunus Emre Anadolu Lisesi'nin koridorunda kütüphane oluşturuldu.



Okul yönetiminin hazırladığı "Koridor kütüphane" projesi kapsamında koridorlara raf, masa ve sandalye konuldu, ardından 10 bini aşkın kitap yerleştirildi.



Teneffüs zilinin ardından dersliklerden çıkan öğrenciler, kitaplar arasında yürüyerek dışarı çıkarken bazıları ders arasında kitap okuyor, bazıları da masalardaki zeka oyunlarını oynuyor.



Bu sayede öğrenciler, hem teneffüslerini daha verimli geçiriyor hem de kitap okuma alışkanlığı ediniyor. Öğrencilerin yanı sıra okulun temizlik görevlileri de koridorları temizledikten sonra boş zamanlarında kitap okuyor.



Okul müdürü Abdulbaki Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamanın Batman'da ilk olduğunu söyledi.





Okulun 30 metrekarelik odadaki kütüphanesini kapalı yerden koridora taşıdıklarını vurgulayan Gümüş, böylece hem yeni bir konferans salonuna kavuştuklarını hem de kitapları görünür kıldıklarını kaydetti.



Projenin başarılı olduğuna işaret eden Gümüş, "Öğrencilerin kitaba rahatça ulaşabilmesi ve okumayı özendirmek için projeyi başlattık. Teneffüslerde bile çocuklar kitap okuyabiliyor, zeka oyunları oynayabiliyor. Şükürler olsun ki projemizde başarılı olduk." diye konuştu.



Kütüphanede 10 bini aşkın kitap bulunduğunu bildiren Gümüş, "Milli eğitim müdürlüğümüzden kitap desteği aldık. Geniş bir kitap yelpazesine sahibiz. Kütüphanemizi koridora taşıdığımızdan bu yana öğretmen ve öğrencilerimizin yanı sıra temizlik görevlilerimiz dahi kitap okumaya başladı." ifadelerini kullandı.



Öğrenciler memnun



Öğrenci Zehra Demir, kitapların koridora taşınmasının farkındalık oluşturduğuna değinerek "Teneffüsler çok güzel geçiyor." dedi.



Muhammed Nuri Gültekin ise daha önce kütüphaneye çok sık gitmediğini dile getirerek, "Koridora taşınması sayesinde geçerken gözümüz kitaplara takılıyor. Bu da kitap okumayanları okumaya sevk ediyor. Bu sayede okuma alışkanlığı kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Hem temizliyor hem okuyor



Okulun temizlik görevlisi Fatih Gezici ise öğrenciler dersteyken koridorda temizlik yaptığını belirtti.



Çalışırken raftaki bir kitabın dikkatini çektiğini vurgulayan Gezici, "Kitabı alarak okumaya başladım ve çok hoşuma gitti. İnşallah hep böyle de devam edeceğim." dedi.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Trabzon Üniversitesi'nden Görme Engelli Öğrenciler İçin Sesli Kitap Projesi!

Merhum İş Adamı Necat Nasıroğlu, Vefatının Birinci Yıl Dönümünde Anıldı

Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu

Süper Markette Tuvaletini Yapan Kadın, Güvenlik Kamerasına Yakalandı