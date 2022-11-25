Ders sırasında deney tüpü patladı! 3 öğrenci yaralandı

Sabah saatlerinde Büyükçekmece Ulus Mahallesi'ndeki bir ortaokulda iddiaya göre, okul laboratuvarında ders sırasında kullanılan deney tüpü, öğrencinin ellerinden yere düşerek kırıldı. Kırılan tüpün içinden sıçrayan kimyasal madde sebebiyle 3 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine okula itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarında hafif şekilde yanıklar oluşan öğrenciler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası öğrenciler okuldan tahliye edilerek evlerine gönderilirken, aileler de daha fazla yaralı olmaması nedeniyle rahat bir nefes aldı.
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