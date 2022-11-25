Ders sırasında deney tüpü patladı! 3 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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Ders sırasında deney tüpü patladı! 3 öğrenci yaralandı

25.11.2022 16:06

İstanbul Büyükçekmece'deki bir okulun laboratuvarında deney sırasında patlayan deney tüpü nedeniyle yaralanan 3 öğrenci kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Sabah saatlerinde Büyükçekmece Ulus Mahallesi'ndeki bir ortaokulda iddiaya göre, okul laboratuvarında ders sırasında kullanılan deney tüpü, öğrencinin ellerinden yere düşerek kırıldı. Kırılan tüpün içinden sıçrayan kimyasal madde sebebiyle 3 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

ÖĞRENCİLER TEDAVİYE ALINDI

İhbar üzerine okula itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarında hafif şekilde yanıklar oluşan öğrenciler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası öğrenciler okuldan tahliye edilerek evlerine gönderilirken, aileler de daha fazla yaralı olmaması nedeniyle rahat bir nefes aldı.

Kaynak: İHA
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Büyükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ders sırasında deney tüpü patladı! 3 öğrenci yaralandı - Son Dakika

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