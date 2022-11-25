İhbar üzerine okula itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarında hafif şekilde yanıklar oluşan öğrenciler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası öğrenciler okuldan tahliye edilerek evlerine gönderilirken, aileler de daha fazla yaralı olmaması nedeniyle rahat bir nefes aldı.

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ders sırasında deney tüpü patladı! 3 öğrenci yaralandı - Son Dakika

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