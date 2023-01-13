Okul Müdür Yardımcısı nöbetçi öğretmenin eşi tarafından darp edildi - Son Dakika
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Okul Müdür Yardımcısı nöbetçi öğretmenin eşi tarafından darp edildi

13.01.2023 16:53

Okul Müdür Yardımcısı nöbetçi öğretmenin eşi tarafından darp edildi Akademisyen eşin saldırısı tepki topladı Erzurum'un Palandöken ilçesi Sebahattin Solakoğlu İlkokulu müdür yardımcısı, okulda görevli öğretmenin akademisyen eşi tarafından darp edildi.

Okul Müdür Yardımcısı nöbetçi öğretmenin eşi tarafından darp edildi

Akademisyen eşin saldırısı tepki topladı

ERZURUM - Erzurum'un Palandöken ilçesi Sebahattin Solakoğlu İlkokulu müdür yardımcısı, okulda görevli öğretmenin akademisyen eşi tarafından darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, Okul Müdür Yardımcısı Sadrettin Karaca ders arasında nöbetçi olan öğretmen F. I.'ı ikaz ederek sorumluluk alanında bulunmasını istedi. Bu durumdan rahatsız olan öğretmen müdür yardımcısının kendisini öğrencilerin yanında rencide ettiğini öne sürerek konuyu eşi M.I.'a anlatınca akademisyen olduğu belirtilen eş arkadaşlarıyla birlikte okul önüne gelerek mesai sonrası evine giden Müdür Yardımcısı Sadrettin Karaca'yı darp etti. Yüzünden ve burnundan aldığı darbelerle yaralanan müdür yardımcısı şahıslardan şikayetçi oldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nce konuyla ilgili soruşturma başlatılırken sendika yöneticileri eğitimcilere yönelik şiddete tepki açıklaması yaptı.

Kaynak: İHA
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Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Okul Müdür Yardımcısı nöbetçi öğretmenin eşi tarafından darp edildi - Son Dakika

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