Okul müdürleri çocukluk anılarını yaşadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okul müdürleri çocukluk anılarını yaşadı - Son Dakika

Okul müdürleri çocukluk anılarını yaşadı

6 saat önce

Sakarya'da görev yapan okul müdürleri, çocukluk oyunlarını oynadı.

Okul müdürleri çocukluk anılarını yaşadı, System.String[]

Sakarya'da görev yapan okul müdürleri, çocukluk oyunlarını oynadı.

Kentte görev yapan okul yöneticileri için düzenlenen 4 günlük eğitim liderliği programı sonunda Serdivan ilçesindeki Ekrem Karaberberoğlu Tesisleri'nde bir araya gelen müdürler, oluşturdukları takımlarla mendil kapmaca, yakan top, çuval yarışı, yumurta yarışı gibi oyunları oynadı.

Eğitimin teorik kısmını tamamladıklarını belirten Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Şube Müdürü Mehmet Salih Güvendi, birlikte iş yapabilme, birbirlerini anlayabilme, okuldaki farklılıkları öne çıkarabilme becerilerinin gelişmesi düşüncesiyle sahada geleneksel oyunları oynattıklarını söyledi.

Güvendi, etkinliğin farklı ve güzel olduğuna işaret ederek verim alacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

Adapazarı Osmanbey İlkokulu Müdürü Tuba Tunar da çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini, bütün okul müdürleriyle kaynaştıklarını ve keyifli vakit geçirdiklerini anlattı.

Etkinlik sayesinde çocukluklarının ortaya çıktığını ifade eden Tunar, "Bu eğitimin bir çok ilde örnek olacağını düşünüyorum. Enerjimizi attık arkadaşlık ilişkilerimizi arttırdık." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Basın Sorumlusu Yalçın Akaltın ise etkinlikte çocukluk oyunlarını yad ettiklerini belirterek, "Çocukluğumuzun oyunlarıyla yıllar sonra buluşmamız bizim için güzel bir enerji oldu. Bugün bütün müdürlerimizle birlikte bir takım, bir ekip ruhu halinde çalışmayı hedeflemiş olduk. Bir ekip ruhuyla çalıştık beraberce çocukluğumuzun oyunlarını oynamış olduk." şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu resmin 40 yıl hatırı var
Hayır amaçlı dağıtılan kek, öğrencileri hastanelik etti Karabükte bir ressam, tablolarını kahve ile yapmaya başladı Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı

Son Dakika Haberleri
19:10 41 ressamdan ortak "Hitit" sergisi - Son Dakika
19:10 Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
19:10 Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısından Filistin'deki savaş suçlarıyla ilgili soruşturma kararı - Son Dakika
19:08 Afyonkarahisar kiralık evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu - Son Dakika
19:08 Muğla hastanedeki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 19:12:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Okul müdürleri çocukluk anılarını yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]