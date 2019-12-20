Okul müdürleri geleneksel spor oyunları ile motive oldular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okul müdürleri geleneksel spor oyunları ile motive oldular - Son Dakika

Okul müdürleri geleneksel spor oyunları ile motive oldular

7 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ve Sakarya'da görev yapan okul müdürlerinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Okul müdürleri geleneksel spor oyunları ile motive oldular, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ve Sakarya'da görev yapan okul müdürlerinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Geleneksel Spor Oyunları ile motivasyonun arttığı etkinliklerde heyecanlı dakikalar da yaşandı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde motivasyon program düzenlendi. Sakarya'da görev yapan 600 okul müdürünün katılımıyla Geleneksel Spor Oyunlarının gerçekleştirildiği etkinlik renkli görüntülere sahne olurken; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç da eğitimcilere eşlik etti.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve iki gün süren eğitim seminerlerinin ardından okul müdürlerinin motivasyonlarını arttıran, spor aktiviteleri ile hareket kazanmalarını sağlayan geleneksel spor oyunları etkinliğinde heyecanlı dakikalar yaşandı. Yumurta yarışı, yakar top, top kapmaca, halat çekme yarışmaları gibi geleneksel oyunlar yeniden gün yüzüne çıkarılırken; eğitimciler destek ve iş birliği dolayısıyla Başkan Ekrem Yüce'ye teşekkürlerini iletti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edileceği ve çeşitli sportif faaliyetlerde buluşmayı sürdüreceklerinin altı çizildi. - SAKARYA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu resmin 40 yıl hatırı var
Hayır amaçlı dağıtılan kek, öğrencileri hastanelik etti Karabükte bir ressam, tablolarını kahve ile yapmaya başladı Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu

Son Dakika Haberleri
22:14 Tartıştığı çocuklarına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
22:14 Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
22:14 Aydın'da yeni kütüphanenin kitaplarını eşekle taşıdılar - Son Dakika
22:14 Trabzon'da 16 yıl önce düşen uçaktaki İspanyol askerlerinin kalıntıları Madrid'de - Son Dakika
22:13 Adalar kaymakamı ve faytoncular derneği başkanından açıklama - Son Dakika
21:22 Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu - Son Dakika
20:04 Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 22:18:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Okul müdürleri geleneksel spor oyunları ile motive oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]