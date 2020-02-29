Okul müdürleri Korona Virüsü hakkında bilgilendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okul müdürleri Korona Virüsü hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

Okul müdürleri Korona Virüsü hakkında bilgilendirildi

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İlçe Halk Sağlık Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine Korona(COVİD-19) virüsü hakkında bilgi verildi.

Okul müdürleri Korona Virüsü hakkında bilgilendirildi, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İlçe Halk Sağlık Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine Korona(COVİD-19) virüsü hakkında bilgi verildi.


Kahta Türkiye Petrolleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen toplantıda okul idarecilerine, Çinde başlayıp dünyanın bir çok bölgesine yayıla Korona (COVİD-19) virüsü hakkına bilgi verildi.


İlçede tedbir amaçlı düzenlenen toplantıda Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Tansel Başsüllü okul idarecilerine


virüsün çıkışı ve gelişimi hakkında bilgi vererek, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında uyardı.


Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Tansel Başsüllü, bağışıklık sistemini güçlendiren besinleri ve okullarda dikkat


edilmesi gereken temizlik yöntemleri gibi birçok önleyici tedbirler hakkı bilgi verdi. - ADIYAMAN

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:43 Kaynak: İHA
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