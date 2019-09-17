Son Dakika Haberleri: Okul müdürlerinden örnek davranış
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Okul müdürlerinden örnek davranış

1 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Tilver ve Kubacık köyü okullarında görevli müdürler, okullarının boya ve restorasyon işlemlerini gerçekleştiriyor.

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Tilver ve Kubacık köyü okullarında görevli müdürler, okullarının boya ve restorasyon işlemlerini gerçekleştiriyor.


Çınar ilçesine bağlı Tilver Köyü İlköğretim Okulu müdürü Esma Barut ile Kubacık Köyü İlköğretim Okulu müdürü Cihan Oğurlu, okullarında gerçekleştirdikleri çalışmalarla velilerin takdirini kazandı. Meslektaşlarının tatil yaptığı dönemde okullarının restorasyon ve badana işlemlerini gerçekleştiren müdürler, örnek bir davranış sergiledi.


Barut ve Oğurlu, yaz tatilinin bitmesi ve okulların açılması ile birlikte öğrencilere daha güzel bir ortamda eğitim öğretim vermek için çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Okullarını boyayıp restorasyonunu gerçekleştiren örnek müdürler, gelecekleri olan çocuklar için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:23 Kaynak: İHA
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