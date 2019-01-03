Son Dakika Haberleri: Okul Müdürlerine 2023 Vizyonu Anlatıldı

Okul Müdürlerine 2023 Vizyonu Anlatıldı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığının "Güçlü Yarınlar" sloganı ile yayımladığı 2023 Eğitim Vizyonu tanıtımı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci başkanlığında yapıldı.

Okul Müdürlerine 2023 Vizyonu Anlatıldı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığının "Güçlü Yarınlar" sloganı ile yayımladığı 2023 Eğitim Vizyonu tanıtımı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci başkanlığında yapıldı.

Sorgun Öğretmenevindeki toplantıda konuşan Ekinci, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan 2023 eğitim vizyonu tanıtımında, eğitimde üç aşamalı bir dönüşüm yapılacağını aktardı.

Projenin birinci aşamanın hazırlık tasarım-simülasyon, küçük ölçekli pilotlamalar ve bazı yeniliklerin kısmi uygulaması olduğunu ifade eden Ekinci, "İkinci aşama orta ölçekli pilotlamalar, tasarım iyileştirmeleri ve bazı projelerin hayata geçirilmesi olacak. Üçüncü aşamada ise çalışmanın ülke genelinde uygulamaya geçilmesi ve etki analizlerinin yapılmasına başlanacak." dedi.


2018-2019 eğitim yılı 1. döneminde yapılan çalışmaların da değerlendirildiği toplantıya Sorgun Milli Eğitim Şube müdürleri Şerif Doğan ve Coşkun Bölükbaşı ile okul ve kurum müdürleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:41 Kaynak: AA

Ekinci, Güncel
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