Okul müdürlerine "Proaktif Eğitim Liderliği" semineri verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okul müdürlerine 'Proaktif Eğitim Liderliği' semineri verildi - Son Dakika

Okul müdürlerine "Proaktif Eğitim Liderliği" semineri verildi

6 saat önce

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Vizyoner Yönetim Eğitim Buluşmaları kapsamında Kumluca, Finike, Demre, Kaş ve Elamalı ilçelerinde görev yapan ilçe milli eğitim müdürlerine yönelik seminer düzenlendi.

Okul müdürlerine

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Vizyoner Yönetim Eğitim Buluşmaları kapsamında Kumluca, Finike, Demre, Kaş ve Elamalı ilçelerinde görev yapan ilçe milli eğitim müdürlerine yönelik seminer düzenlendi.


Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde, Kumluca Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde düzenlenen "Proaktif Eğitim Liderliği" konulu semineri Eğitim Uzmanı Prof. Dr. A. Halim Ulaş verdi. Toplantıya Antalya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karakaş'ta katıldı. Açılış konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karakaş; "Yeni nesil konulara ve olaylara çok farklı açılardan bakıyor. Kendimizi sürekli yenileyip gençlerimizin ve çocuklarımızın açısından bakmaya çalışalım. Okulumuzu nasıl vizyon bir okul haline getirmek için çalışmalıyız" dedi.


Seminere konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. A. Halim Ulaş ise, " Başarıya giden yolda okulun idarecisi önemlidir. Okul müdürünün proaktif bir müdür olmalıdır. Proaktif bir müdür nasıl olur. Çözüm odaklı olmalıdır. İnisiyatif kullanabilendir. Yetenekli olandır. Risk alabilendir. Ekip çalışmasını ön plana çıkarabilendir. Sağlıklı iletişim kurabilendir. Değişime uyum sağlayabilendir. Gelecek için program yapabilendir. Sorun ortaya çıkmadan sorunların tespitini yapabilen ve önlemini alabilendir. İnsanları etkileyebilen ve hareket geçirebilendir. Öngörülü olabilendir. Ar – Ge çalışması yapabilendir. En önemlisi de toplumsal güç oluşturabilendir" diye konuştu.


Ulaş, okul müdürlerine de söz vererek onların da görüş ve fikirlerini aldı. Aynı gün içinde Kumluca Uygulama Otelinde, Batı Antalya bölgesindeki okullarda görev yapan öğretenlere de Eğitim Uzmanı Sedef Işık tarafından, oyun terapisi ve zeka oyunları, Sedat Akkuş tarafından da Robotik/ STEM semineri verildi. - ANTALYA

Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:31 Kaynak: İHA
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