Okul müdürü, 2 kız öğrenciye tacizden tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okul müdürü, 2 kız öğrenciye tacizden tutuklandı - Son Dakika

Okul müdürü, 2 kız öğrenciye tacizden tutuklandı

6 saat önce

SİNOP'un Gerze ilçesinde, ortaokulu müdürü Bayram D. (55) iki kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Okul müdürü, 2 kız öğrenciye tacizden tutuklandı, System.String[]

SİNOP'un Gerze ilçesinde, ortaokulu müdürü Bayram D. (55) iki kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Gerze İlçesi Kadı Mahallesi'ndeki Belören Ortaokulunda iddiaya göre okul müdürü Bayram D., iki kız öğrenciyi taciz etti. Öğrencilerin durumu öğretmenlerine anlatması üzerine, olay polise bildirildi. Okula gelen polis ekipleri, okul müdürü Bayram D.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Bayram D., öğrenciler ve tanık ifadeleri doğrultusunda tutuklanarak cezaevine konuldu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
Kız arkadaşını silahla vurduktan sonra intihar etti İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Son Dakika Haberleri
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı
18:55 Çok Güzel Hareketler 2'den "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" skeci!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 19:46:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Okul müdürü, 2 kız öğrenciye tacizden tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]