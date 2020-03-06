Okul müdürü, 2 kız öğrenciye tacizden tutuklandı - Son Dakika

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Okul müdürü, 2 kız öğrenciye tacizden tutuklandı
6 saat önce
SİNOP'un Gerze ilçesinde, ortaokulu müdürü Bayram D. (55) iki kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:05 Kaynak: DHA
SİNOP'un Gerze ilçesinde, ortaokulu müdürü Bayram D. (55) iki kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Gerze İlçesi Kadı Mahallesi'ndeki Belören Ortaokulunda iddiaya göre okul müdürü Bayram D., iki kız öğrenciyi taciz etti. Öğrencilerin durumu öğretmenlerine anlatması üzerine, olay polise bildirildi. Okula gelen polis ekipleri, okul müdürü Bayram D.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Bayram D., öğrenciler ve tanık ifadeleri doğrultusunda tutuklanarak cezaevine konuldu.
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