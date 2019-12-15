Okul Müdürü Ali Yapar, "Biz Bir Aileyiz Projesiyle Değerlerimizi Yaşatmak İstiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okul Müdürü Ali Yapar, 'Biz Bir Aileyiz Projesiyle Değerlerimizi Yaşatmak İstiyoruz' - Son Dakika

Okul Müdürü Ali Yapar, "Biz Bir Aileyiz Projesiyle Değerlerimizi Yaşatmak İstiyoruz"

7 saat önce

Develi Muammer Kocatürk İlköğretim Okul Müdürü Ali Yapar, Okul Aile Birliği ile ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyacını karşılamak amacıyla "Biz bir aileyiz" projesini başlattı.

Okul Müdürü Ali Yapar,

Develi Muammer Kocatürk İlköğretim Okul Müdürü Ali Yapar, Okul Aile Birliği ile ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyacını karşılamak amacıyla "Biz bir aileyiz" projesini başlattı. Okul içerisinde ayakkabı elbise ve oyuncakların bulunduğu bir stant açtı, buradan elde edilen kar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.


Develi Muammer Kocatürk Okul Müdürü Ali Yapar, "Bugünkü yaptığımız sosyal sorumluluk projesi ise Hepimiz Bir Aileyiz projesidir. Burada bizim hedeflerimiz, okulumuzda durumu iyi olmayan öğrencilerimizi tespit edip ailelerini tespit edip, durumu iyi olan velilerimizin yardımıyla onların dertlerine çare olmak istiyoruz. Bununla hem sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek istiyoruz hemde değerlerimizi yaşatmak istiyoruz. Hem öğrencilerimize örnek oluyor hem çevremizdeki insanlara örnek olmasını amaç ediyoruz. Ben ayrıca bizimle işbirliğine girip bu işi yürüten Okul Aile Birliği üyelerimize, yönetimimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Muammer Kocatürk İlkokulu, Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Sevcan Akgül ise, "Burada müdürümüzün de söylemiş olduğu gibi ihtiyaç sahibi olan velilerimize, elinde fazla kıyafet bulunan veya eşya, oyuncak bulunan insanlardan böyle yardım etmek isteyen hayırsever vatandaşlarımızdan gelmiş olan yardımları bu şekilde düzenledik. İhtiyacı olan kişilere göndermeyi veya ulaştırmayı düşündük. İnşallah projemiz güzel bir şekilde verimli olur, ihtiyaç sahiplerine ulaştırırız hepsini" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Okul Müdürü, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:47 Kaynak: İHA
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