 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Okul Müdürü Bağışlanan Bilgisayarları Satarak Kumar Oynadı İddiası - Son Dakika

Okul Müdürü Bağışlanan Bilgisayarları Satarak Kumar Oynadı İddiası

Son Güncelleme: 31.10.2023 13:03

AFYONKARAHİSAR'da, okul müdürü M.A.'nın gurbetçiler tarafından bağışlanan bilgisayarlardan 9'unu 4 bin 500 euroya satıp, kumar oynadığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR'da, okul müdürü M.A.'nın gurbetçiler tarafından bağışlanan bilgisayarlardan 9'unu 4 bin 500 euroya satıp, kumar oynadığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Emirdağ'a bağlı Güveççi'de ortaokula köyden gelen talepler doğrultusunda gurbetçiler tarafından 19 dizüstü bilgisayar alınarak, bağışlandı. İddiaya göre bir süre sonra okul müdürü M.A., bilgisayarlardan 9'unu 4 bin 500 euro karşılığında satarak, bu parayla internet üzerinden kumar oynayıp, kaybetti. Olayın ardından M.A.'nın izin alarak memleketi Düzce'ye gittiği öne sürülürken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, iddialar üzerine inceleme başlattıklarını ve konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kaymakamlığa bilgi verildiğini söyledi.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Hisarcık, Emirdağ, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Okul Müdürü Bağışlanan Bilgisayarları Satarak Kumar Oynadı İddiası - Son Dakika


Son Dakika
13:17 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi saldırısına tepki: İnsanlık dışı ve vahşi bir eylem
12:20 Çocukların müstehcen görüntülerini satanlara 48 ilde operasyon: 50 gözaltı
12:11 Motorinin ardından bir indirim de benzine geliyor
11:53 İhanet görüntüsü ifşa edilen Bilal Hancı sessizliğini bozdu: 19 Ekim'de boşandık, eşimden özür dilerim
11:53 Kartel oluşturup fiyatları beraber belirlediler! Yumurta üreticilerine 98 milyon TL ceza
11:47 Bakan Şimşek'ten emekli ve asgari ücret zammıyla ilgili milyonları heyecanlandıran sözler
11:44 Ballon d'Or töreninde Emiliano Martinez sahneye çıktığında yaşananlar Drogba'yı çılgına çevirdi
11:44 29 Ekim töreninde yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınan öğretmen serbest bırakıldı
11:31 İhracat, ithalatı karşılamadı! Dış ticarette 5 milyar dolar açık verdik
11:28 ABD'nin İsrail'deki gizli askeri üssü iddiası! İran'ı hedef almak için sessiz sedasız inşa etmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2023 14:01:11. #1.12#
SON DAKİKA: Okul Müdürü Bağışlanan Bilgisayarları Satarak Kumar Oynadı İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement