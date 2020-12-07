Son dakika haberi: Okul müdürü cinayeti davasında karar açıklandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Okul müdürü cinayeti davasında karar açıklandı

07.12.2020 22:18

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul müdürünün makamında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul müdürünün makamında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Tutuklu 2 sanık cinayetten 22'şer yıl hapis cezasına çarptırılırken, bir sanığın babası ise cinayete yardım ve ruhsatsız silah bulundurmaktan 20 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul müdürü Ayhan Kökmen'in (47) makamında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Sanıkların yaşının küçük olması nedeniyle Ödemiş Ağız Ceza Mahkemesinde kapalı olarak görülen duruşmaya tutuklu sanıklar U.Y., İ.P. ve B.Y. bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Görülen duruşmada 5 sanıktan tutuksuz olarak yargılanan C.A. ve Y.P. beraat ederken, tutuklu sanıklar U.Y. ve İ.P. kamu görevlisini görevinden dolayı tasarlayarak öldürme suçundan yasa gereği yaşları cinayeti işlediklerinde 18'den küçük olduğu için cezalarında 3'te 1 oranında azalma yapılarak 22'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. U.Y. ayrıca ruhsatsız silah suçundan da 1 yıl 1 ay 10 gün daha ceza aldı. Tutuklu sanık U.Y.'nin babası B.Y. ise, kamu görevlisini görevinden dolayı tasarlayarak öldürme suçuna yardım etmekten 19 yıl, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 1 yıl 4 ay olmak üzere 20 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"BELLİ YÖNLERİYLE YETERLİ BULMADIĞIMIZ BİR KARAR OLDU"

Duruşmanın ardından açıklama yapan Kökmen ailesinin avukatı Süleyman Coşkun, kararın belli yönleriyle kendilerini tatmin ettiğini, belli yönleriyle de yeterli bulmadıklarını ifade etti. Avukat Coşkun, "Bugün eğitim şehidimiz Ayhan Kökmen hocanın cinayetini işleyenlerle ilgili yargılamaların son duruşmasına katıldık. Cinayetin üzerinden 3 yıla yakın bir süre geçti. 15 Aralık 2017 tarihinde işlenen cinayetin yargılamasının yapıldığı dava bugün Ödemiş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sona erdi. Bu davada 5 kişi yargılanmaktaydı. Bunlardan 4'ünün yaşı olay tarihi itibarı ile küçüktü. Bu yüzden de suça sürüklenen çocuk olarak tabir edildiler yargılama boyunca. Bugün itibarı ile onların da yaşları doldu, 18 yaşını doldurdular. Sonuç itibarı ile bugün gelinen noktada uzun bir yargılamanın ardından sonuç bugün açıklandı. Biz şunu söylemek istiyoruz. Bu verilen cezalarda bizim bir talebimiz vardı. Yargılama boyunca yargılamayı baltalamak için sanıklar bize göre ellerinden geleni yaptılar. Biz mahkemeden iyi hal indirimi uygulanmamasını talep etmiştik. Bir de olayın özelliği itibarı ile olayın sonuç olarak neticenin ağırlığı ve vehameti açısından iyi hal uygulanmaması talebimiz vardı. Bu talebimiz mahkeme tarafından kabul gördü ve hiçbir şekilde sanıklara verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulanmadı. İyi hal indiriminin yanında da yine ceza kanunumuzdaki cezai indirimler de uygulanmadı. Belli yönleriyle bizleri tatmin eden bir karar oldu, belli yönleriyle de yeterli bulmadığımız bir karar oldu" dedi.

"BU CEZAYI ASLA YETERLİ BULMUYORUM"

Duruşmanın ardından açıklama yapan Ayhan Kökmen'in eşi Ayşe Ümmü Kökmen ise, "Ben kararı caydırıcı bir ceza olarak bulmuyorum. Ben 3 senedir duruşmalara gelip gidiyorum. 3 senedir hakim beyler, avukat beyler, bu çocuklara suça sürüklenen çocuklar diye hitap ediyorlar. Demek ki bu çocukları suça sürükleyen birileri var ki, bu ifadeyle çocuklara seslendiler hep. O zaman suça sürükleyen kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını isterdim. Bu cezayı asla yeterli bulmuyorum" diye konuştu.

15 Aralık 2017'de İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, 3 yıldır görev yapan okul müdürü Ayhan Kökmen odasında öğrencilerden İ.P.'nin pompalı tüfekli saldırısı sonucunda ağır yaralanmış, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 2 çocuk babası Kökmen kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Jandarma, olayın ardından hakkında disiplin soruşturması bulunan 11. sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılıp başka okula kaydı yaptırılan U.Y.'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan U.Y.'nin babası B.Y.'yi gözaltına almıştı. Tutuklanan İ.P. ve arkadaşı U.Y. ile azmettirici olmakla suçlanan baba B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

(İHA)

Son dakika haberi: Okul müdürü cinayeti davasında karar açıklandı
Son dakika haberi: Okul müdürü cinayeti davasında karar açıklandı
Son dakika haberi: Okul müdürü cinayeti davasında karar açıklandı
Son dakika haberi: Okul müdürü cinayeti davasında karar açıklandı

okul müdürü, Ödemiş, Ceza, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Okul müdürü cinayeti davasında karar açıklandı - Son Dakika


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