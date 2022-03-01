Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti

01.03.2022 19:25

Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti Zonguldak'ta 52 yaşındaki okul müdürü Ayhan Tekin otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 52 yaşındaki okul müdürü Ayhan Tekin otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Sağlık ekibinin yarım saatlik kalp masajına rağmen Tekin kurtarılamadı.

Zonguldak'ın Alaplı Atatürk Ortaokulu Müdürü Ayhan Tekin'in bir süredir Covid-19 tedavisi gören ağabeyi Abdullah Tekin'i Koro'dan vefatından dolayı İstanbul'da toprağa verdikten sonra Alaplı İlçesine dönüş yapan Ayhan Tekin, Ereğli istikametine doğru seyir halindeyken Oğlu tarafından kullanılan Otomobilin yan koltukta bir anda rahatsızlandı. Aracı durdurduktan sonra hareketsiz kalan Tekin, ilk müdahalesi oğlu tarafından yapıldıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği belirlenen Ayhan Tekin'in ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ayhan Tekin'e hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haberi ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Çevat Çevik paylaştı. Çevik, "Alaplı Atatürk Ortaokulu Müdürümüz Ayhan Tekin kalp krizi sonucu vefat ettiğini üzülerek öğrendik. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Ayhan Tekin vefatı öğrencilerini ve eğitim camiasını üzüntüye boğdu. Tekin'in Cenazesi, Çarşamba günü Tokat ilin Çamlıbel Köyünde defnedileceği öğrenildi.

Tekin'in ağabeyinin bir süre önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti

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okul müdürü, Kalp Krizi, Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti - Son Dakika


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