Okul müdürü koronaya yenik düştü - Son Dakika

Okul müdürü koronaya yenik düştü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Kamil Beki, yakalandığı korona virüs nedeniyle vefat etti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Kamil Beki, yakalandığı korona virüs nedeniyle vefat etti. Bir süredir hastanede korona virüs tedavisi gören ve entübe edilen Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Kamil Beki, akşam saatlerinde vefat etti. Beki'nin ölümü, eğitim camiasında üzüntüyle karşılandı. Kamil Beki'nin babası Recep Beki'nin de korona virüsten dolayı hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. (Hurşit Topal/İHA)

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