Okul müdürü öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
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Okul müdürü öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı

22.02.2022 21:14
Okul müdürü öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı

Zonguldak Alaplı ilçesinde bir ortaokulda kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen okul müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak Alaplı ilçesinde bir ortaokulda kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen okul müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Alaplı ilçesine bağlı Mollabey Ortaokul'unda meydana geldi. İddia göre, 15 Şubat salı günü tacize uğradığını iddia eden 14 yaşındaki kız çocuğu durumu öğretmenine anlatmasıyla olay ortaya çıktı. Ardından tutanak tutularak sağcılığa başvuruldu. Savcı, hem okul müdürü M.Ş.'nin, hem de kız öğrencinin ifadelerini aldı. Öğrenci, okul müdürü M.Ş.'nin kendisine elle tacizde bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Savcının tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği okul müdürü M.Ş., öğrenciler ve tanık ifadeleri doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alaplı Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise taciz iddiaları nedeniyle Okul Müdürü M.Ş.'nin açığa alındığını ve iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirdiklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK

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Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen müdür tutuklandı Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen müdür tutuklandı

okul müdürü, Zonguldak, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Okul müdürü öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika


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