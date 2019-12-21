Okul müdürü, silahlı saldırıda ağır yaralandı - Son Dakika
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Okul müdürü, silahlı saldırıda ağır yaralandı

6 saat önce

SAMSUN'da, ilköğretim okulu müdürü Ümmet Öngör (40), tartıştığı eşinin eski ortağı A.Ş. tarafından tabancayla karnından vurularak ağır yaralandı.

Okul müdürü, silahlı saldırıda ağır yaralandı, System.String[]

SAMSUN'da, ilköğretim okulu müdürü Ümmet Öngör (40), tartıştığı eşinin eski ortağı A.Ş. tarafından tabancayla karnından vurularak ağır yaralandı. Kaçan A.Ş. polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Canik ilçesindeki ilköğretim okulunda müdür olan Ümmet Öngör, eşinin eski ortağı A.Ş. ile iddiaya göre borç alma nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş. belinden çıkardığı tabanca ile Ümmet Öngör'e ateş etti. Kurşunların karnına isabet ettiği Öngör kanlar içinde yere yığılırken, A.Ş. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan okul müdürü Öngör, ardından Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ümmet Öngör'ün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince başlatılan çalışmayla A.Ş., suç aleti tabanca ile kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:56 Kaynak: DHA
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